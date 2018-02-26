Звезда шоу «Танцы» Екатерина Решетникова остригла волосы

Популярный хореограф из шоу «Танцы» Екатерина Решетникова кардинально изменила прическу, побрившись практически налысо. Теперь красавица блистает с коротким ежиком, что немало напугало поклонников, заподозривших у Екатерины проблемы со здоровьем. Однако танцовщица успокоила публику сети, заверив, что ее перемены не связаны с болезнью.

Звезда телепроекта «Танцы» Екатерина Решетникова на протяжении длительного времени удивляла поклонников сменой имиджа, проводя различные эксперименты с цветом волос. Однако сейчас танцовщица решилась на радикальные меры и сделала себе экстремально короткую стрижку «ежик». Такие разительные перемены напугали поклонников, поскольку зачастую люди бреются налысо в связи с различными заболеваниями, и верные почитатели искренне забеспокоились за своего кумира. Но Екатерина дала официальное объяснение ситуации, убеждая зрителей, что всего лишь решила подлечить свои волосы.

От постоянного окрашивания состояние ее волос стало совершенно плачевным, и исправить ситуацию могла только стрижка. Решетникова решила не мелочиться и состричь сразу всю длину, чтобы со спокойной совестью «с нуля» отращивать свои красивые и здоровые волосы. «Ну, уже гуляют мои фото, поэтому скрывать нет смысла, я просто сама еще не привыкла, поэтому и не показала сразу. Я просто состригала испорченные вконец волосы!» — пояснила хореограф, призывая поклонников не надумывать лишнего. Успокоившись, почитатели бросились наперебой восхищаться новой стрижкой Екатерины, уверяя, что ей не стоит комплектовать из-за своего нового образа. К тому же среди российских звезд есть много девушек, которые также оставили себя без волос ради роли. Многочисленная публика сети уверила Решетникову, что она обладает красивой формой черепа и худым лицом, а потому даже такая длина волос ее только красит.

К тому же, теперь ничто не отвлекает внимания от ее красивых глаз, и некоторые нашли новый образ не менее женственным, чем раньше. Также подписчики напомнили танцовщице, что ей не придется долго ждать и волосы обязательно в скором времени отрастут. «Вот к чему приводят эксперименты с цветом волос. Хорошо, что тебе идет такая стрижка» «Волосы не зубы… Отрастут!» «Эффектная женщина — эффектна в любом стиле, это точно про вас» «Волосы не лишают таланта и настоящей красоты!» «Не в волосах счастье» «Мне иногда, тоже так хочется сделать, но я никак. А вы молодец!» «Волосы не пальцы, отрастут! Зато будут живые и красивые» «Очень здорово, свои вырастут длинные, густые, надо только подождать»

Многие почитатели отметили, что с такой стрижкой Екатерина сможет лучше войти в различные нестандартные образы, и, следовательно, покажет не одно зажигательное шоу, которое поразит воображение всех зрителей.