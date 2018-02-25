Тест: узнайте, как подготовить кожу к весне

Буквально через несколько дней наступит весна, но эту радость могут омрачить проблемы с кожей. Нехватка витаминов, холода, сухой воздух и ношение головных уборов привели к тому, что кожа стала обезвоженной, тусклой, неровной, да и морщинки лишний раз напомнили о себе.

Если вы столкнулись с одной из перечисленных проблем, наш тест для вас.

«Летидор» поможет подобрать процедуру, которая приведет вашу кожу в порядок.

Но не забывайте: это всего лишь советы. Чтобы добиться идеального эффекта, нужно проконсультироваться с косметологом, потому что для некоторых процедур есть ряд противопоказаний.

Фото: Shutterstock.com Пройдите другие наши тесты:

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