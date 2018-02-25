Тест: узнайте, как подготовить кожу к весне 

Буквально через несколько дней наступит весна, но эту радость могут омрачить проблемы с кожей. Нехватка витаминов, холода, сухой воздух и ношение головных уборов привели к тому, что кожа стала обезвоженной, тусклой, неровной, да и морщинки лишний раз напомнили о себе.
Если вы столкнулись с одной из перечисленных проблем, наш тест для вас.
«Летидор» поможет подобрать процедуру, которая приведет вашу кожу в порядок.
Но не забывайте: это всего лишь советы. Чтобы добиться идеального эффекта, нужно проконсультироваться с косметологом, потому что для некоторых процедур есть ряд противопоказаний.
Фото: Shutterstock.com Пройдите другие наши тесты:
Тест: угадайте брата из произведений русской классики
Тест: узнайте, какая форма бровей вам подходит
Тест: угадайте влюбленных из советских мультфильмов
Тест: узнайте, какой вид физической активности вам подходит
Тест: угадайте советского мультгероя по его личным вещам
Тест: что о вас расскажет коляска вашего ребенка
Тест: угадайте, кем приходятся друг другу эти родственники
Тест: узнайте, какая у вас суперспособность
Тест: продолжите фразу из советского мультфильма
Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!