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Тест: узнайте, как подготовить кожу к весне
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Тест: узнайте, как подготовить кожу к весне 

Letidor.ru 25 февраля 2018
Фото: Letidor.ru
Буквально через несколько дней наступит весна, но эту радость могут омрачить проблемы с кожей. Нехватка витаминов, холода, сухой воздух и ношение головных уборов привели к тому, что кожа стала обезвоженной, тусклой, неровной, да и морщинки лишний раз напомнили о себе.
Если вы столкнулись с одной из перечисленных проблем, наш тест для вас.
«Летидор» поможет подобрать процедуру, которая приведет вашу кожу в порядок.
Но не забывайте: это всего лишь советы. Чтобы добиться идеального эффекта, нужно проконсультироваться с косметологом, потому что для некоторых процедур есть ряд противопоказаний.
Фото: Shutterstock.com  Пройдите другие наши тесты:
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