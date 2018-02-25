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В Австралии вспомнили прически 80-х годов XX века
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В Австралии вспомнили прически 80-х годов XX века 

Мир24 25 февраля 2018
Фестиваль причесок 1980-х годов прошел в Австралии. Показ придумал парикмахер из небольшого городка Курри-Курри, который расположен в юго-восточном штате Новый Южный Уэльс. Специалист заметил, что жители окрестных поселений до сих пор предпочитают стиль 40-летней давности, информирует телеканал «МИР 24».
Обладатели косматых причесок собрались в местном пабе, чтобы посоревноваться в нескольких категориях. Были предусмотрены номинации для мужчин, женщин и детей. Отдельно вручали приз «За лучшие грязные волосы».
Добавим, что мировые СМИ обычно освещают этот фестиваль с сарказмом, и даже называют его «Конкурсом на самую деревенскую прическу».
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