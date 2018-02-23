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Правильный подход: продукты, помогающие избавиться от акне
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Правильный подход: продукты, помогающие избавиться от акне 

Anews 23 февраля 2018
Фото: Anews
Каждый, кто вынужден сталкиваться с проблемой появления прыщей на лице, осведомлен, как непросто от них впоследствии избавиться. Следует сразу предотвратить проблему посредством нескольких советов от экспертов по вопросам красоты и здоровья.
Добавки
Проблемы с пищеварением могут спровоцировать появление прыщей, поэтому стоит поддерживать здоровье собственного пищеварительного тракта с помощью использования натуральных добавок. Например, яблочный уксус, цельные зерна и другие ферменты помогают улучшить состояние здоровья желудка, что оказывает положительное влияние на состояние кожи. Вода
Организм человека лучше всего очищается от токсинов с помощью воды, для чего ему необходимо 8-10 стаканов этой жидкости в день. Благодаря такому подходу кожа человека очищается, а вероятность возникновения прыщей уменьшается. Фрукты и овощи
Забитые поры и воспаление на коже будут появляться значительно реже, если рацион человека богат фруктами и овощами. Эти продукты насыщены эфирными соединениями, которые имеют достаточно полезную способность эффективно очищать кожу и придавать ей гладкости. Селен
При лечении такой проблемы, как акне, важно сохранять на должном уровне эластичность кожи, в чем особенно помогает селен. Последний в значительных объемах содержится в мясе птицы, также его можно выявить в рыбе, луке, чесноке и, кроме того, цельных зернах. Особенно хорошо селен трудится в паре с витаминами E и A, имеющимися в красном перце, грецких орехах и даже миндале. Оливковое масло
Данное масло достаточно полезно для кожи, притом как в качестве обычного продукта, так и в роли косметического средства. Оно помогает довольно эффективно предотвратить появление угрей и не закупоривает поры, благодаря чему кожа может лучше дышать. Как непосредственно косметическое средство этот продукт можно использовать в качестве одного из компонентов для масок. Антиоксиданты
Чтобы быстрее вылечить поврежденную кожу нужно обогащать организм антиоксидантами, которыми особенно богаты апельсины и помидоры. Также нужно снабжать организм клубникой, яйцами, не следует пренебрегать зелеными листовыми овощами, поскольку они эффективно борются с неприятными для человека прыщами и даже помогают шрамам быстрее затянуться. Диета
Чтобы прыщи появлялись как можно реже, прежде всего следует позаботиться о сбалансированном питании. Диета не должна приносить вред, но следует отказаться от вредных для кожи и организма в целом продуктов, отдавая предпочтение содержащим полезные вещества аналогам.]]>
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