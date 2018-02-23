«Рыженькой было лучше!»: Анастасию Стоцкую просят вернуть яркий цвет волос

Популярная певица Анастасия Стоцкая запомнилась телезрителям не только сильным голосом, но и яркой внешностью. Высокая и стройная звезда с копной рыжих волос не могла остаться незамеченной на сцене. Но в последнее время ее шевелюра не так роскошня, как ее привыкли видеть годами ранее, потому артистку призывают сменить имидж.

Анастасия Стоцкая после успешного выступления на «Новой волне» стала одной из самых обсуждаемых персон шоу-бизнеса. Она не только поет, но и хорошо двигается, потому в свое время принимала участие в шоу «Танцы со звездами». Но не только таланты знаменитости становятся предметом обсуждения. Фанаты обращают внимание и на внешность звезды, отмечая, что соскучились по яркому цвету ее волос.

Стоцкая нередко меняла образы, из рыжеволосой дивы с длинными волосами она превратилась в блондинку с короткой стрижкой. Многие поклонники ее творчества считают, что такая прическа более удобна для мамы двоих детей, но тем не менее считают, что такой образ далек от гламурного, который так идет Анастасии: «Рыженькой было лучше!» «Красотка, но волосы как-то поредели…» «Раньше были наращенные волосы, потому такими густыми казались, а сейчас — свои». «Двое детей, нет у нее времени локоны завивать!»

«Не просите ее вернуть цвет, когда захочет — сама сделает». «Мне кажется, что блондинкой вы блекло выглядите, а с ярким цветом волос намного лучше было». «Все в этот блонд… Ваше — рыжий цвет, у вас такой теплый цветотип, потому светлый оттенок волос упрощает, а яркий — добавляет лоска». «Мне кажется, что блонд — не лучший вариант». Стоит заметить, что Анастасия Стоцкая не из тех знаменитостей, которые предпочитают постоянство. Рыжий цвет волос, который в свое время стал ее визитной карточкой, во время второй беременности она сменила на темный. Многие отмечали, что и с шоколадным оттенком шевелюры красавице было неплохо, но вскоре она осветлила часть прядей, освежив образ.

Впрочем, артистам не привыкать к критике и советам относительно своей деятельности и внешности. В конце прошлого года Анастасия Стоцкая получила много негативных отзывов из-за контурной пластики лица — часть ее поклонников решила, что певица прибегла к услугам косметологов и сделала «уколы красоты».