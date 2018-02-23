Как в 51 выглядеть на 20 лет: 6 секретов фотографа из Сингапура

Глядя на снимки Чуандо Тана, 51-летнего фотографа из Сингапура , кажется, что он смог остановить время. На лице нет морщин, у него идеальный пресс и рельефные мышцы. При этом для Чуандо спорт — хобби, а основная работа — модная фотография и видеосъёмка для мировых изданий. Так что делает Чуандо Тан, чтобы выглядеть вдвое моложе своего возраста?

Тренируется пять раз в неделю

Каждая тренировка Тана длится около 90 минут. Обычно он выполняет силовые тренировки и делает упражнения с собственным весом. За силовой нагрузкой всегда следует кардио: Чуандо не бегает из-за проблем с коленями, поэтому предпочитает быструю ходьбу на беговой дорожке. При высокой занятости на съёмках Тан старается тренироваться хотя бы три раза в неделю — это оптимальный вариант для поддержания формы. При росте 185 сантиметров мужчина весит 78 килограммов (при наборе массы его вес увеличивается до 82).

Есть шесть яиц на завтрак

Как и любой человек, который занимается спортом, Тан уделяет большое внимание протеину в рационе. Часто на завтрак он съедает пять-шесть варёных яиц. Из них только два желтка — чтобы не перебарщивать с холестерином. «Мы то, что мы едим. Внешний вид тела на 70% зависит от рациона и только на 30% от тренировок», — уверен Чуандо.

Не придерживается диет

Чуандо Тан не сидит на специальных диетах, но старается питаться правильно. Чтобы получать достаточное количество белка, кроме яиц, он ест курицу и рыбу. «Моя слабость — мороженое, но я не хочу выглядеть как гамбургер, поэтому ем сладости редко».

Не использует специальных средств по уходу за кожей

«Мне кажется, что наша кожа страдает намного больше от переизбытка косметических средств, чем от их нехватки. К тому же многие средства часто не сочетаются между собой и могут провоцировать старение кожи. У меня есть пара средств, которыми я пользуюсь ежедневно: гель для умывания и крем для лица. В остальном работает хорошее питание и регулярный спорт». В общем, всё гениальное, как всегда, просто.

Не работает ночью

Чуандо старается ложиться не позднее 23:00. Тан уверен, что ночная работа или просмотры фильмов глубоко за полночь точно не идут на пользу здоровью. «Даже если это и звучит занудно, поверьте — ранний отход ко сну того стоит. Выспавшись, днём вы успеете сделать гораздо больше, чем ночью».

Занимается любимым делом

«Были завистники, которые настаивали на том, чтобы я бросил инстаграм. Мол, в 50 лет не этим нужно заниматься. А мне нравится! На своей странице я делюсь любимыми фотографиями со своих съёмок и новыми достижениями. Кому-то они не кажутся чем-то невероятным, но, видимо, остальные 670 000 человек считают иначе. Я рад, что вдохновляю стольких людей! Моя жизнь крутится в основном вокруг работы, спортзала и друзей — и мне это нравится». Мы с Чуандо полностью согласны: делайте то, что любите, и получайте от всего удовольствие. Статьи по теме Как выглядеть молодо и красиво без кремов и операций Что делают голливудские знаменитости, чтобы молодо выглядеть Как сохранить молодость: 12 простых упражнений 7 продуктов, которые помогают сохранить молодость

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