Ещё
«Почему вы в шапке?»: фото Аниты Цой взволновало поклонников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Почему вы в шапке?»: фото Аниты Цой взволновало поклонников 

Eva.ru 23 февраля 2018
Фото: Eva.ru
Анита Цой предстала перед поклонниками в весьма необычном виде. Женщина спрятала свои волосы под шапку, озадачив пользователей сети. Фанатам показалось странным то, что артистка ходит в помещении в головном уборе, создающим впечатление, что под ним ничего нет.
Анита Цой опубликовала в своем Инстаграме фотографии, на которых её голову полностью обтягивает шапка. Пользователям рунета показалось, что под ней совершенно отсутствуют волосы. По их словам, из-под головного убора не торчит ни одного волоска, что навело их на мысль о том, что артистка решилась на кардинальные изменения.
Фолловеры испугались за то, что певица избавилась от своих длинных локонов, а кто-то даже предположил, что женщина заболела. Однако же позитивно настроенные фанаты поспешили заверить, что это всего лишь элемент образа артистки. Поклонники поведали, что не видят ничего странного в том, что женщина надела шапку и носит её в доме. К тому же, по словам комментирующих, таким образом она могла скрыть немытую шевелюру. «В конце концов, она же не мужчина. Ей можно в помещении носить шапку!» «Вы здоровы?» «Анита, почему в шапке? Где ваши волосы?» «Может, у человека голова не может быт грязной? Я тоже иногда прячу под шапкой или капюшоном» «Почему вы в шапке?»
К слову о прическе, совсем недавно артистка опубликовала фотографию, на которой её длинные локоны сменило каре. Женщина похвасталась перед фанатами новой стрижкой и цветом волос, чем вызвала критику в сторону своего образа. Поклонники признались, что Аните не идет блонд, однако же в результате оказалось, что это был парик.
Eva.ru: последние новости
«Стала блеклая»: Алиана Устиненко вновь кардинально сменила внешность «Вы учились на визажиста?»: Анита Цой показала, как делает макияж «Египетская сила!»: подписчики Варнавы не в восторге от ее прически
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак283
Пока вы спали: «Нежданчик» от России278
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1281
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле182
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение