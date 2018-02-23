«Почему вы в шапке?»: фото Аниты Цой взволновало поклонников

Анита Цой предстала перед поклонниками в весьма необычном виде. Женщина спрятала свои волосы под шапку, озадачив пользователей сети. Фанатам показалось странным то, что артистка ходит в помещении в головном уборе, создающим впечатление, что под ним ничего нет.

Анита Цой опубликовала в своем Инстаграме фотографии, на которых её голову полностью обтягивает шапка. Пользователям рунета показалось, что под ней совершенно отсутствуют волосы. По их словам, из-под головного убора не торчит ни одного волоска, что навело их на мысль о том, что артистка решилась на кардинальные изменения.

Фолловеры испугались за то, что певица избавилась от своих длинных локонов, а кто-то даже предположил, что женщина заболела. Однако же позитивно настроенные фанаты поспешили заверить, что это всего лишь элемент образа артистки. Поклонники поведали, что не видят ничего странного в том, что женщина надела шапку и носит её в доме. К тому же, по словам комментирующих, таким образом она могла скрыть немытую шевелюру. «В конце концов, она же не мужчина. Ей можно в помещении носить шапку!» «Вы здоровы?» «Анита, почему в шапке? Где ваши волосы?» «Может, у человека голова не может быт грязной? Я тоже иногда прячу под шапкой или капюшоном» «Почему вы в шапке?»

К слову о прическе, совсем недавно артистка опубликовала фотографию, на которой её длинные локоны сменило каре. Женщина похвасталась перед фанатами новой стрижкой и цветом волос, чем вызвала критику в сторону своего образа. Поклонники признались, что Аните не идет блонд, однако же в результате оказалось, что это был парик.