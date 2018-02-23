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«Зачем чуб торчком?»: фирменную прическу Сергея Лазарева обсуждают в сети
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«Зачем чуб торчком?»: фирменную прическу Сергея Лазарева обсуждают в сети 

Eva.ru 23 февраля 2018
Фото: Eva.ru
Популярный российский певец Сергей Лазарев следит за своим внешним видом и отдает предпочтение стильной и модной укладке, приподнимая волосы вверх. Однако его образ порядком приелся поклонникам, которые обратили внимание на порядком отросшую челку.
Сегодня многие мужчины шоу-бизнеса тщательно следят за своим внешним видом, и одним из актуальных вариантов является прическа с челкой, которую можно зачесывать по-разному. Заботится о своем эксклюзивном образе и известный исполнитель Сергей Лазарев, предпочитая приподнимать свою челку вверх. К слову, певец делает упор не только на лоск, но и на брутальность, исправно таская железо в спортзале.
Однако если результат занятий в спортзале еще как-то устраивает самых преданных поклонников, то к прическе даже у них все чаще возникают вопросы. Ведь волосы с течением времени все больше и больше отрастают, а стричь свой чуб Сергей не торопится, продолжая небрежно укладывать волосы в напускной беспорядок. «Дела, дела, дела… впереди много всего интересного, с радостью и уверенностью идем вперед в будущее…» — написал на своей странице Лазарев, прикладывая селфи из машины. На снимке певец одет с иголочки и демонстрирует тщательно уложенные волосы, плавно переходящие к верхушке в светлый цвет.
Глядя на внушительную длину челки, поднимающуюся дыбом к небу, далекие от трендов поклонники пришли в огорчение и высказали свои замечания в комментариях. «Чувствуется, что очень много дел! Даже волосы встали дыбом!» «Уже приелась эта причёска, пора сменить» «А челка такая и должна быть?» «Зачем чуб торчком, что, в будущее без этого никак?» «Смешная челка, такое впечатление, что по нему проехал каток» «Сергей прическа дичь! Она тебе не идет и не молодит… Смени ее!»
Поклонники уверены, что Сергей, как представитель шоу-бизнеса, обязан нести чувство стиля в массы. А с его нынешней прической, срочно требующей вмешательства профессиональных парикмахеров, Лазарев не только не соответствует своему медийному статусу, но и подает плохой пример сыну, с которым проводит много времени, и наверняка является примером для подражания.
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