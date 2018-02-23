Не хуже Решетовой! Бузова украсила тело сверкающими стразами в съемке для журнала 

Ольга Бузова порадовала поклонников новой фотосессией. Телеведущая и певица снялась для обложки журнала «Дом-2» обнаженной. На ее теле лишь яркие стразы. Образ получился почти таким же, как и у Анастасии Решетовой, которая появилась в рекламе своего салона полностью голой, украсив шикарное тело стразами. Поклонники в восторге от новой фотосессии Ольги: «Шикарные фотки»; «Высший класс»; «Она красивая тут, нежная». Правда, и без критики не обошлось. Многие отмечают, что на фотографиях слишком много ретуши и кожа Бузовой выглядит неестественно. А как тебе такая фотосессия, нравится? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram