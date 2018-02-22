Как выглядеть свежей утром

Ночное время можно использовать для работы, походов по вечеринкам или просмотра фильмов, но в этом случае о свежем облике с утра можно забыть. Именно ночные часы предназначены для восстановления всех сил организма и обновления человеческого тела, подготовке к новому дню. Поэтому очень важно, как вы проводите ночь. Хотите знать, как выглядеть свежей утром?В первую очередь, свежесть лица, тела и разума достигается полноценным сном. Каждый час сна до наступления полуночи равен двум часам после 24-00, поэтому заботящиеся о своей красоте девушки отправляются в постель пораньше. Наиболее активно организм восстанавливается именно в эти часы, и вы сможете лучше выспаться, что наилучшим образом отразится на вашей внешности. Если вы будете наедаться перед сном, все силы организм направит не на восстановление, а на переваривание пищи. Поэтому последний раз кушайте не позже, чем за 2-3 часа до сна. Если голод становится нестерпимым, выпейте стакан воды мелкими глотками, съешьте яблоко или выпейте стакан кефира. Употребление чая, кофе и алкоголя перед сном не допустимо — это вызывает отеки на лице, с которыми трудно будет справиться. Для того, чтобы выглядеть свежей утром, не забывайте о правильно подобранном уходе — ночной крем для кожи лица, крем для рук и ног. Пользуйтесь специальными хлопчатобумажными перчатками и носочками — так крем лучше впитается и не испачкает постель. Если вы спите в душной комнате, результат на утро будет плачевным — головная боль, уставшая кожа, плохое настроение. Да и сон может быть неспокойным. Для свежего отдохнувшего вида утром обязательно нужно проветривать комнату. Будет прекрасно, если вы приобретете увлажнитель воздуха — тогда кожа не будет страдать от недостатка влаги. Еще один секрет, как выглядеть свежей утром — вместо умывания протирайте кожу лица заранее приготовленными кусочками льда. Это может быть просто чистая вода, минеральные воды, отвары трав. Во-первых, вы поддержите тонус своей кожи, а во-вторых, снимете отечность, «разбудите» каждую клеточку. Ранее было, что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.