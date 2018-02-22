У женщин обнаружили «беременные ногти»

Бьюти-эксперты отметили новый тренд в маникюре: женщины наклеивают на ногти различные фигурки, а также абстрактную цветную микроскульптуру, напоминающую ветки, кору, мотки проволоки. В длинных акриловых ногтях делают отверстия.

Один из мастеров ногтевого сервиса представил маникюр с фигурками беременной модели Кайли Дженнер, участницы реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Миниатюрные фигурки с проволочным каркасом внутри лепят из полимерной пасты с помощью маникюрной палочки, покрывают краской и лаком для ногтей разных цветов, а затем наклеивают на поверхность акрилового ногтя.