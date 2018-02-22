Пять самых модных укладок для длинных волос — 2018: учимся у звезд

Волны

Голливудские волны, кудри и завитки всегда в моде. Но в этом сезоне стилисты предлагают так называемые небрежные пляжные волны.

Выглядят они так, будто вы бурно провели ночь или ваши волосы растрепал ветер. Для создания укладки нужно использовать соляной спрей, затем взбить волосы пальцами или закрутить на плойку волны через прядь.

Культом этого сезона считается хиппи-шик, то есть прическа как у Хейли Стейнфилд. Волосы в этом случае проще заплести в косички, затем распустить их, сделать начес посередине и закрепить его на макушке заколками.

Боковой пробор

Эмили Ратаковски

Боковой пробор вносит разнообразие в скучную на первый взгляд прическу и отлично смотрится с распущенными волосами, пучками, хвостами. Асимметрия в укладке — хит модных показов.

Интереснее всего боковой пробор смотрится на распущенных волосах. А если сочетать его с локонами, то пробор придаст объем укладке.

Пучки

Хит последних сезонов — небрежные пучки, которые получаются, если вы закручиваете волосы в твист.

Универсальным вариантом для красных дорожек, спортзалов и расслабленных выходов считается полупучок. Он создается на длинных распущенных волосах. Посмотрите на Кендалл Дженнер или Хилари Дафф : такая прическа одинаково хороша и для выхода в свет, и для офиса.

Если вы хотите придать образу игривости, сделайте два пучка на прямой пробор — как у героинь популярных комиксов аниме. Как это выглядит в реальной жизни, можно увидеть на примере Кары Делевинь

Хвосты

Чтобы низкий хвост не выглядел обыденно, оберните его у основания прядью волос и сбрызните спреем с эффектом сияния. Можно сделать его на боковой пробор.

Косы

Какой же хит-парад причесок для длинных волос обходится без кос? Вместо скучных косичек отличниц советуем полурастрепанный вариант. Посмотрите на Софи Тернер , которая заплела объемный вариант, и Оливию Палермо, которая сделала две косы «рыбий хвост».

Более аккуратным и интересным вариантом можно считать датскую косу. Дженнифер Лоуренс заплела ее на предварительно завитые волосы.

Если вы выступаете за аккуратность, предлагаем вам вариант с модных показов. Разделите волосы на три части, каждую закрутите в жгут и заплетите косу. Выглядит стильно и по-деловому.

Гладкие волосы

Гладкие волосы или прически с эффектом влажных волос, зачесанных назад, годятся и для делового ужина, и для вечерних променадов. Главное, выбрать свой вариант.