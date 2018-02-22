«Руки-базуки» стал брюнеткой

Житель Пятигорска Кирилл Терешин , более известный как Руки-базуки или Мистер Синтол, ранее «накачавший» себе руки с помощью смеси-аналога синтола, опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию в новом образе.

Терешин показал два снимка: на одном у него стрижка почти «под ноль», а на втором — черный женский парик, черные брови и накрашенные губы.

ВКонтакте

С чем связано изменение образа, Терешин не рассказал.

Кирилл Терешин получил известность благодаря своим постам в соцсетях, в которых он рассказывал об эксперименте по увеличению объема мышц. Позже он посетил несколько телевизионных шоу. Терешин продолжил менять свою внешность: сбривал брови и красил волосы в яркие цвета.

СМИ сообщили, что в итоге Мистер Синтол обратился к врачам, которые откачали из его рук смесь и вставили имплантаты.