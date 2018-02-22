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«Руки-базуки» стал брюнеткой
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«Руки-базуки» стал брюнеткой 

Рамблер 22 февраля 2018
Житель Пятигорска Кирилл Терешин, более известный как Руки-базуки или Мистер Синтол, ранее «накачавший» себе руки с помощью смеси-аналога синтола, опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию в новом образе.
Терешин показал два снимка: на одном у него стрижка почти «под ноль», а на втором — черный женский парик, черные брови и накрашенные губы.
ВКонтакте
С чем связано изменение образа, Терешин не рассказал.
Кирилл Терешин получил известность благодаря своим постам в соцсетях, в которых он рассказывал об эксперименте по увеличению объема мышц. Позже он посетил несколько телевизионных шоу. Терешин продолжил менять свою внешность: сбривал брови и красил волосы в яркие цвета.
СМИ сообщили, что в итоге Мистер Синтол обратился к врачам, которые откачали из его рук смесь и вставили имплантаты.
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