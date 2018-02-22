23 Февраля и 8 Марта: что дарить будем?

Первым в череде весенних торжеств идет праздник сильной половины человечества.

О каком мужчине мечтает каждая из нас? Конечно, об умном, добром, с чувством юмора. А еще нам важно, чтобы он был красивым, ухоженным, от него приятно пахло и его хотелось бы крепко обнимать. Все правильно? К счастью, сегодня превратить своего любимого в настоящего красавца совсем нетрудно. И 23 Февраля — отличный момент для начала воплощения этого плана в жизнь. Правило № 1: сначала позаботимся… о себе. Ничто так не стимулирует мужчину начать ухаживать за собой, как красивая женщина рядом. Идеальные брови, гладкая кожа, нежные руки и ноги. Да, хорошие салоны красоты и профессиональные процедуры съедают кучу денег, времени и сил, но кто заставляет ходить туда постоянно? Сегодня можно поддерживать себя в безупречном виде самостоятельно — главное, иметь дома арсенал подходящих средств и приборов. Купила один раз — пользуешься всю жизнь! Один из самых важных домашних приборов, конечно, Braun Silk-epil 9 SkinSpa. Это не просто эпилятор — это универсальная «станция красоты», которая может не только избавить от лишних волосков, но и сделать пилинг и массаж в домашней ванной. То есть комплекс процедур, съедающий в салоне часа 3-4 и всю квартальную премию, теперь займет полчаса и будет бесплатным! Между прочим, Silk-épil 9 — самый быстрый и точный эпилятор Braun, потому что захватывает даже самые короткие волоски, оставляя кожу гладкой почти на целый месяц благодаря более широкой головке. Более того, если раньше вы не делали эпиляцию, то начинать такой уход лучше и комфортнее всего именно с таким прибором. Эта версия эпилятора оснащена новой насадкой для глубокого массажа, после которого кожа становится мягкой и гладкой, а стимуляция кровообращения дополнительно помогает бороться с целлюлитом. Надо привести в порядок лицо? Нет проблем — в этом поможет Braun Face c щеточкой для мягкого очищения и насадкой для точечной эпиляции, которая годится даже для коррекции бровей.

Правило № 2: подари мужчине… больше свободного времени. Неважно, носит ли ваш любимый бороду или гладко бреется — он тратит на это время. Вы когда-нибудь видели, какие уморительные гримасы строят мужчины перед зеркалом, пытаясь избавиться от ненужной растительности? Нам смешно, а они нервничают — им действительно жаль на это времени… Надо помочь любимому! Если он любит быть гладко выбритым — подарите ему на 23 Февраля отличную современную бритву Braun Series 3 ProSkin: с нею бритье станет занимать намного меньше времени. Секрет, как всегда, в совершенной технологии MicroComb, двойных сеточках и встроенном промежуточном триммере.

Модному бородачу, кстати, приходится ухаживать за своей бородой ничуть не меньше: стоит только запустить ее на пару дней, и из сексуального стильного красавца мужчина превращается в «ходока к Ленину»… Для простого ухода за модной бородкой подарите мужчине специальный триммер Braun BT5090: его 25 настроек точности гарантируют отличный результат для индивидуального стиля. Правило № 3: подумай и намекни о современном подарке для себя! Мудрые женщины знают: самое главное во внешности — это прическа и ноги. Обычно укладка, особенно по торжественному поводу, отнимает огромное количество времени, поэтому стоит оптимизировать этот процесс. Купите себе в подарок (или намекните своим близким), что вам нужны самые современные устройства для укладки волос. Оптимально — инструмент 9-в-1 от Braun. Это мульстайлинговый набор Braun MGK3080, который быстро приведет в порядок волосы любой длины и структуры, ведь в него входит все, что нужно для укладки, бритья и самостоятельной стрижки: универсальный триммер для стайлинга, насадка-гребень для коротких волос (3-11 мм), насадка-гребень для длинных волос (13-21 мм), 2 насадки-гребня по 1 и 2 мм, триммер для удаления волосков из носа и ушей, точный триммер, бритвенная насадка для ухода за телом, а также универсальная бритва Gillette Fusion ProGlide. С помощью этого набора можно поддерживать опрятные прически у всех членов семьи!

Ну а если вы стремитесь обзавестись домашними «технологиями будущего», то присмотритесь к фотоэпилятору Braun Silk-expert IPL. Это единственный из всех IPL-приборов домашнего использования, который умеет адаптироваться к тону кожи и подбирать разную интенсивность световых импульсов для самой эффективной и безопасной технологии фотоэпиляции! Настоящая крутая салонная процедура будет доступна вам в любой момент. Правило № 4: делай так, как лучше для вас двоих… Иногда приходится слышать, что подарки для ухода за внешностью — это банально, скучно… На самом деле дарить близкому полезную технику для ухода за красотой и здоровьем — это настоящее проявление любви и заботы. И самое главное — подаренная с любовью техника должна быть наилучшего качества, чтобы сердце любимого наполнялось радостью и благодарностью каждый раз, когда он пользовался преподнесенным вами устройством.