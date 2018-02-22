8 ингредиентов в косметике, которые стоит избегать

Чем больше узнаешь нюансы косметической индустрии, тем сильнее жалеешь, что прогуливала уроки химии. Чтобы понять, как получить светящуюся ровную кожу, нужно выучить немало терминов и перечитать достаточно описаний на бутылочках. Некоторое время я приобретала средства, на этикетках которых было указано что-то весьма впечатляющее, но оказывается, не все рекламируемые действующие компоненты так полезны, как кажется.

1. Парабены

Избежать парабенов в составе сложновато, ведь они содержатся во множестве продуктов от шампуней до тканевых масок. Они помогают косметике храниться дольше, и хоть для твоего кошелька это приятно, это вредно для здоровья. Согласно исследованию портала WebMD, парабены ускоряют развитие раковых клеток. Чаще всего они приводят к изменениям гормонального баланса, который влияет на фертильность, а также может привести к раку молочной железы. Если ты видишь надпись «феноксиэтанол» — помни, что это просто другое название опасного ингредиента! Ищи косметику, которая содержит натуральные консерванты, и обязательно проверяй срок ее годности. Чем заменить: Облепихово-медовый скраб Natura Siberica Кофейный био-шампунь Organic Shop Универсальный гель Pure Eco Aloe Gel 92% Tony Moly

2. Ретинол

Продукты с ретинолом — настоящая панацея для тех, кто действительно хочет изменить свою кожу, побороть серьезное акне и предотвратить морщины. При этом правила его применения настолько сложны, что лучше не использовать его вовсе, чем совершать серьезные ошибки. Например, слишком большая дозировка может увеличить риск развития опухоли, ведь клетки будут регенерировать чересчур быстро. Ретинол значительно подвергается воздействию солнца — это может разрушить клетки кожи. Наносить его нужно исключительно вечером, а перед выходом на улицу обязательно использовать солнцезащитный крем. Добавить к уходу: Дневной крем для чувствительной кожи Natura Siberica Отшелушивающие салфетки Peeling Pads Тональная основа Mac Studio Fix Fluid SPF15

3. Свинец

Свинец трудно найти на обратной стороне упаковки, ведь этот канцероген производители стараются скрывать. Он нарушает гормональный баланс, может привести к депрессии и проблемам с зачатием. Говорят даже, что именно от этого умерла жена Иоанна Грозного Анастасия Романовна, любившая свинцовые белила. Обычно свинец содержится в помадах и подводках для того, чтобы продлить их стойкость. Знатоки используют хитрый лайфхак для проверки своего любимого средства — мажут помаду на запястье, а затем трут пятно золотым кольцом. Если останутся темные полосы — срочно меняй продукт. Единственная допустимая концентрация, которая абсолютно не вредна для тебя, — 0%. Чем заменить: Тинт для губ HoliPop Jelly Holika Holika Тинт для бровей Maybelline Тени-тинт NYX Lid Lingerie

4. Алюминий

Этот ингредиент в основном содержится в моющих средствах и дезодорантах, потому что предотвращает потоотделение. Но количество алюминия, которое поглощается твоей кожей, гораздо больше, чем ты потребляешь через еду и воду. Это вещество может накапливаться в организме и привести к развитию болезни Альцгеймера и опухолям груди. Все эко-компании уже давно ушли от его использования в антиперспирантах. Теперь производят косметику, которая работает на замедлении процессов жизнедеятельности бактерий, вызывающих неприятные запахи. Чем заменить: Минеральный дезодорант Кристалл Алоэ Деонат Минеральный дезодорант без солей алюминия Vichy Квасцовый дезодорант с мангостином

5. Масло ши и аргановое масло

Эти ингредиенты не так опасны, как другие в списке, но все же могут действительно нанести вред при долгосрочном использовании. Если твоя кожа от природы слегка жирная, то масло ши закупорит поры, и чем чаще ты будешь его использовать, тем маслянистее будет ощущаться лицо. В случае с аргановым маслом, скорее всего, уже через год использования структура твоей кожи полностью изменится из-за нарушения жирового баланса и гидратации. Косметологи рекомендуют использовать эти волшебные вещества курсами и время от времени делать перерывы в использовании. Чем заменить: Кремя для лица Био-баланс Natura Siberica Маски для области под глазами Skinlite Активная увлажняющая сыворотка Baikal Herbals

6. Витамин Е Звучит странно: как же может навредить витамин? Увы, эффект от использования витамина наружно будет примерно такой же, как при использовании масла Ши. Он отлично подходит, если твоя кожа жирная, но может вызвать раздражение и сыпь у сухой кожи. Аптечные формы витамина Е состоят из жира или липидов, а значит, при попадании на поверхность кожи создают легкую пленочку, препятствующую испарению влаги. Чем дольше на тебе эта пленка, тем хуже кожа дышит, обменные процессы замедляются, и начинаются отеки и шелушения. Косметологи рекомендуют делать маски с активными витаминными добавками не дольше двух месяцев подряд, а между этим сделать перерыв еще минимум на три. Чем заменить: Капсулы витамин Е орально Гель для век от отеков и кругов под глазами Secrets of Arctica Термальная вода Spring Water La Roche-Posay

7. Фталаты

Фталаты обычно используются при изготовлении лаков для ногтей, чтобы они были гибкими, на покрытии не появлялись сколы и трещины. Чаще всего в списке компонентов эти вещества прячутся под словом fragrance / отдушка. Хоть они и содержатся в весьма малых дозах, чем чаще ты пользуешься средством с фталатами, тем большему риску подвергаешься. Исследования Гарвардского университета связывают фталаты с развитием рака матки у женщин и снижением количества сперматозоидов у мужчин. Так что либо ищи лаки из другой ценовой категории, либо уделяй внимание лечению ногтей и использованию базового покрытия. Чем заменить: Лак для ногтей Zoya Лак для ногтей Essie Gel Fall Kimono База и верхнее покрытие L’Oreal Paris

8. Спирт

В косметике алкоголь используется для того, чтобы ингредиенты проникали в кожу быстрее. Однако этанол и другие формы разрушают защитную способность кожи. Это относится и к постоянному использованию антисептических средств для рук: парадокс, но чем чаще ты протираешь грязные руки, тем больше вероятность подхватить инфекцию. Более того, спирт не различает полезные и вредные вещества, а значит, канцерогены будут проникать в организм тоже намного быстрее.

Выбирай очищающие средства и тонеры без содержания спиртовых растворов, не усердствуй с антисептиками.

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