Женщине, пострадавшей при пожаре в Седельниково, сделали две пересадки кожи

Сегодня, 22 февраля, появилась информация о состоянии здоровья женщины, которая пострадала при пожаре в посёлке Седельниково Омской области . Омичка перенесла две операции пересадки кожи. Об этом пишет «НГС. Омск»

В настоящее время женщина находится в Омском ожоговом центре. Ей уже пересадили на руках и спине. Там были глубокие ожоги. По словам врачей, женщине осталось пересадить около 4% пострадавшей кожи. Сейчас она находится в реанимации. Но медики обещают через две недели перевести её в другое отделение.

«Отец сейчас держится. Уже начал искать новый дом — жить-то дальше надо. Губернатор обещал помочь, хотя пока что-то тихо», — рассказала дочь пострадавшей женщины.

Напомним, 22 января 2018 года в посёлке Седельниково Омской области при пожаре погибли пятеро детей, их мать получила тяжёлые травмы.