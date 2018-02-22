Руки: Обращают ли внимание мужчины на женский маникюр

Делая маникюр, в основном, мы стараемся угодить себе любимой. Но при этом, выбирая тот или иной лак, мы все же задумываемся о том, будет ли выбранный цвет, или картинка нанесенные на ногти, производить должное впечатление на окружающих. Но кто больше всего обращает внимание на наши руки? Есть ли среди них мужчины?Руки: Обращают ли внимание мужчины на женский маникюрОтвет может удивить, но большинство мужчин, оказывается, все же видят в каком состоянии ваши ногти. Стоит учесть сей факт, и не забывать о некоторых моментах, которые могут подпортить вашу репутацию. Мы попытались выяснить, что именно им нравится, что они категорически отрицают, и что совсем не замечают.

Если вы не хотите смутить мужчину состоянием рук, следите за маникюром регулярно. Сама процедура маникюра требует систематичности, особенно

если дело касается лаков для ногтей, которые имеют свойство облезать. Не уследив, можно получить облупленный и потрескавшийся маникюр, эдакий реверанс в сторону гранж стиля, который выглядит, мягко говоря, неопрятно. Как ни странно, подобные моменты, мужчины замечают. Острые длинные ногти также не создают

благоприятное впечатление. Мало того, что жить с ними крайне неудобно, так еще и мужчины к таким ногтям относятся

очень настороженно. Возможно, они опасаются за свое здоровье и думают, что такими длинными острыми когтями вы их попросту покалечите. В любом

случае, время таких ногтей прошло почти два десятилетия назад, поэтому не стоит

вселять страх в своего избранника и щеголять архаикой из 90-х на ногтях.

Впрочем, не всегда явления из прошлого столетия на ногтях пугают мужчин. Еще один привет из 90-х — это французский маникюр.

Нестареющая классика, которая очень приветствуется сильной половиной человечества

на наших ногтях, благодаря своей естественности. Мужчины, вообще, в вопросах

женского маникюра придерживаются всего натурального и естественного. Им нравится умеренная длина ногтей, нежные цвета и неброские рисунки. Темные лаки

у мужчин ассоциируются с грязью, а яркие nail арты кажутся слишком агрессивными, и никак не сочетаются с утонченной и хрупкой женской натурой. Большинство мужчин, совершенно точно, не замечают разнообразные рисунки на ногтях, особенно, если они неяркого цвета. Поэтому, отдавая предпочтение nail-арту, сразу стоит понимать, что красота не будет замечена, если вы специально не покажете ее.