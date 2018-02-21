Кератин для волос — плюсы и минусы, как использовать

Наши волосы постоянно подвергаются негативному воздействию внешних факторов, а также страдают от дефицита витаминов и микроэлементов. Чтобы сохранить красоту и здоровье локонов, представительницы прекрасного пола вынуждены идти на различные ухищрения, используя средства, которые можно найти на полках магазинов, а также народные методы. Разумеется, многие из вариантов действительно позволяют получить достойный результат, особенно если речь идёт о препаратах, в составе которых содержится кератин. О том, как это вещество влияет на состояние волос, расскажем далее.

Чем объясняется польза кератина?

Сложный протеин, получивший название кератин, в большом количестве содержится в организме каждого человека. Мало кто знает, но именно это вещество является основной составляющей волоса (около 85%). Верхний слой волосков — это омертвевшие клетки кератина, вытесненные только что образованными частичками этого протеина. Благодаря подобному обмену волосы могут противостоять ультрафиолету, перепадам температур и прочим факторам.

Важно понимать, что отсутствие «витаминной» подпитки приводит к тому, что кератиновые клетки начинают отмирать слишком быстро. В результате пряди становятся сухими и ломкими. Эффективным решением данной проблемы является использование средств, содержащих кератин. Их применение позволит «насытить» волосы кератином, обеспечив дополнительную защиту и вернув локонам здоровый и привлекательный вид. Как правильно использовать кератиносодержащие препараты?

Бытует ошибочное мнение, что при применении средств, содержащих кератин, не нужно соблюдать какую-либо специальную технологию. Это не соответствует действительности. Разумеется, можно просто приобрести специальную маску, нанести средство на волосы и смыть через определённый промежуток времени.

Увы, подобные варианты редко дают хороший результат, так как для максимальной «активизации» протеина и формирования защитного слоя необходимо правильно подготовить волосы к лечению и правильно использовать само средство. В салонах красоты сегодня предлагают процедуру под названием «Кератиновое выпрямление». Она подразумевает следующий алгоритм действий: Локоны тщательно расчёсываются;

Все загрязнения удаляются путём промывания со специальным средством;

Используемый шампунь должен не только очищать пряди, но и поднимать чешуйки каждого волоска, что облегчит проникновение кератина в структуру;

Пока волосы ещё влажные, на них наносится кератиносодержащий препарат;

При помощи фена пряди сушатся, но укладка не делается;

Производится выпрямление при помощи специального утюжка (температура нагрева пластин 230 градусов). Плюсы и минусы применения средств, содержащих кератин

Не секрет, что многие современные процедуры имеют как положительные, так и отрицательные особенности. Использование кератиносодержащих средств для волос не является исключением. Говоря о плюсах, можно выделить: Волосы выглядят здоровыми и красивыми;

Прекращается сечение;

Для поддержания эффекта препараты достаточно применять 3-4 раза в год;

Волосы легко укладываются;

Окрашенные пряди дольше сохраняют нужный оттенок. Что касается отрицательного воздействия, то к нему относятся следующие проявления: При использовании средства, подразумевающего нагрев, следует обратить особое внимание на состав. Формальдегид, часто содержащийся в подобных препаратах, при нагреве становится токсичным;

Девушкам, у которых от природы сухие и тонкие волосы, лучше полностью отказаться от процедур с использованием кератина;

Нельзя использовать кератиносодержащие препараты во время беременности и грудного вскармливания;

Салонные процедуры доступны не всем по причине высокой стоимости.