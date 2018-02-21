Свадебные причёски на короткие волосы

Каждая маленькая девочка читала сказки о прекрасных принцессах, представляя в мечтах, как идёт к алтарю с прекрасным принцем. Она одета в великолепное свадебное платье, а по плечам струятся пряди волос, доходящие практически до пола. Однако все юные принцессы становятся взрослыми, мечты о прекрасном принце постепенно вытесняются стремлением подняться по карьерной лестнице, а длинные локоны превращаются в практичную короткую стрижку.

Но жизнь полна сюрпризов. Однажды принц сам находит свою принцессу, и, не задумываясь ни секунды, предлагает ей руку и сердце. Именно в этот момент деловая женщина вновь превращается в маленькую девочку, мечтающую о роскошной свадьбе, безупречном наряде и стильной причёске. Но что делать? Можно ли создать идеальный образ без длинных локонов? Разумеется, можно, и сегодня мы расскажем вам о нескольких свадебных причёсках, предназначенных именно для коротких волос.

Крупные локоны всегда в моде

Если длина прядей невесты позволяет сделать пышную укладку, то следует обязательно воспользоваться данной возможностью. Однако не стоит отдавать предпочтение мелкой завивке. Лучше всего использовать для укладки крупные бигуди или специальный утюжок. Так вы сможете получить крупные, элегантные локоны или сделать завивку максимально естественной. Далее можно сделать укладку, используя один из нижеперечисленных вариантов, или сформировав свой собственный, уникальный стиль: Убрать большую часть локонов наверх и зафиксировать их при помощи невидимок. Овал лица должны обрамлять две небольшие прядки. Такая укладка сделает образ более романтичным, добавив в него нотку ранимости и элегантности;

Позволить локонам свободно спадать, сохранив при этом аккуратность причёски. Укладка не должна выглядеть небрежно, в противном случае образ идеальной невесты окажется безвозвратно испорчен;

Для украшения причёски можно использовать жемчужины, цветы, небольшие украшения, вуалетку и другие аксессуары. Однако не пытайтесь сделать образ слишком броским, иначе он может испортить общее впечатление и отвлечь внимание присутствующих от самой невесты;

Постарайтесь, чтобы укладка гармонично дополняла свадебный наряд. Этого можно достичь при помощи миниатюрных украшений, цветов или аксессуаров. Тем, кто любит эксперименты, мы предлагаем добавить в образ немного асимметрии. Добиться желаемого эффекта позволит правильная укладка. Например, чтобы сделать образ немного дерзким и независимым, достаточно оставить без завивки чёлку, или напротив, акцентировать внимание только на ней.

Аксессуар, как основной элемент свадебной причёски

Многие современные женщины отдают предпочтение ультракоротким стрижкам. Это объясняется простотой укладки, практичностью и удобством. Но может ли такая причёска идеально дополнить образ невесты, или бедной девушке придётся самый важный день своей жизни провести в парике?

На самом деле, сделать причёску стильной и элегантной можно при помощи правильно выбранного украшения или аксессуара. Это может быть тонкий ободок, цветы и даже ажурная повязка. Главное, чтобы украшение гармонично сочеталось с нарядом невесты. Предлагаем вашему вниманию несколько наиболее простых, но стильных вариантов свадебных причёсок с использованием различных аксессуаров: Чтобы отправиться на несколько десятков лет в прошлое, оставшись при этом стильной и модной, лучше всего отдать предпочтение элегантному свадебному платью и украсить волосы широким ободком с ажурной вязью или стразами;

Невестам, выбравшим зауженное платье, лучше украсить волосы вуалеткой, миниатюрной шляпкой или диадемой;

При создании образа юной, романтичной невесты, можно украсить волосы живыми цветами или недлинной фатой. Независимо от того, какой вариант выберете именно вы, помните о правильной расстановке акцентов. Например, невестам, отдавшим предпочтение шикарному наряду, не стоит делать броский макияж или вычурную причёску. В противном случае образ может получиться слишком кричащим и даже вульгарным.

Что рекомендуют стилисты?

Девушкам, ещё не решившим, каким именно будет их свадебный образ, современные стилисты дают несколько советов: В последние годы в моду снова вошёл ретро-стиль. Для выбора причёски можно просмотреть старые журналы моды и даже немного пофантазировать. В любом случае, о выборе укладки рекомендуется позаботиться заранее, а не откладывать всё на последний момент;

Свадебная причёска должна быть не только привлекательной, но и удобной. Непослушные, вьющиеся кудри могут доставить серьёзные неудобства самой невесте, поэтому лучше зафиксировать прядки при помощи невидимок;

Не старайтесь быть слишком яркой. Помните, образ невесты ассоциируется с нежностью и романтикой. Именно этих принципов следует придерживаться при выборе наряда и причёски. Разумеется, многие современные невесты относятся к выбору наряда достаточно практично, отдавая предпочтение классическому вечернему платью. Однако даже в этом случае необходимо позаботиться об аккуратной укладке, сделав образ более элегантным и даже немного ранимым. А если в вашей жизни ещё не встретился тот самый прекрасный принц, не стоит отчаиваться, судьба любит преподносить сюрпризы в самые неожиданные моменты.

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