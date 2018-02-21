Как избавиться от натоптышей — медикаменты, народные методы

Если неудобная обувь, слишком высокие каблуки, лишний вес или иные обстоятельства привели к тому, что кожа ступней стала грубой, плотной и приобрела сероватый или желтоватый оттенок, значит, настала пора задуматься о том, как избавиться от натоптышей. Разумеется, можно долго не обращать внимания на наличие данной проблемы, однако в конечном итоге, она начнёт доставлять серьёзные неудобства, а лечение будет долгим и неприятным. Сегодня мы поговорим о том, как убрать натоптыши при помощи аптечных средств, а также с помощью методов народной медицины. https://www.youtube.com/watch?v=SHfv6S1leIw

Использование медикаментов

Лекарственные средства, предназначенные для борьбы с натоптышами, продаются в каждой аптеке и отпускаются без рецепта. Для выбора оптимального варианта можно проконсультироваться с фармацевтом или нанести визит к врачу. Существует несколько видов медикаментов: Крема и мази на основе салициловой или бензойной кислоты. Они эффективно убирают натоптыши, но требуют аккуратного применения. Перед нанесением кожу следует распарить, после чего закрыть здоровую кожу пластырем, а на повреждённую нанести толстый слой средства и тоже прикрыть лейкопластырем;

Антимозольные пластыри. Это средство эффективно при борьбе с натоптышами со стержнем. Пластырь пропитан салициловой мазью и другими веществами. Перед применением кожа распаривается и очищается при помощи пемзы. Пластырь следует наклеивать таким образом, чтобы пропитанная часть соприкасалась с проблемным участком кожи. Продолжительность такого лечения от 6 до 48 часов. Количество процедур зависит от «запущенности» проблемы. Когда стержень будет убран, ранка обрабатывается йодом и закрывается обычным пластырем. Народные методы лечения натоптышей

Помимо лекарственных средств, натоптыши можно вывести и средствами народной медицины. Они обладают высокой эффективностью и позволяют сохранить целостность семейного бюджета. Существует несколько основных вариантов лечения: Ванночки. Распаривать проблемные участки можно разными способами, однако наилучшего эффекта позволяет добиться ванночка с перекисью водорода. Растворить средство в воде из расчёта 2 столовые ложки на литр воды, вылить в ёмкость и опустить туда ноги на 40 минут. После завершения процедуры обработайте проблемный участок пемзой или специальным лезвием;

Маски. Этот вариант идеально подходит в тех случаях, если натоптыш находится между пальцами или возле мизинца, но может применяться и для других участков. Самый простой, но эффективный рецепт маски, представляет собой смесь равных пропорций сахара, дёгтя и селитры. Средство наносится на проблемную кожу, оставляется на 60 минут, а потом смывается;

Примочки. Готовясь ко сну, приложите к натоптышу разрезанный листик алоэ, кусочек лимона с цедрой или тёртый очищенный картофель, завёрнутый в марлю. Утром кожа будет уже размягчённой, и вы легко удалите огрубевшую кожу;

Компрессы. Для лечения можно использовать полукольцами нарезанный лук, томатную пасту, прополис или измельчённый чистотел. Перед процедурой немного распарить ноги, потом сделать компресс на огрубевший участок кожи, обернуть целлофаном и надеть носок. Компресс лучше делать вечером и оставлять до утра. После удаления ножки ополаскиваются тёплой водой, а ороговевшая кожа удаляется пемзой или щёткой. Независимо от того, какое средство выберете именно вы, следует понимать, что после избавления от проблемы ножкам потребуется правильный уход. В противном случае натоптыши могут появиться снова, и лечение придётся повторить с самого начала. Обратите внимание на обувь, которую носите, почаще делайте ванночки и радуйте свои ножки педикюром, а также регулярно пользуйтесь размягчающими кремами.