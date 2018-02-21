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Экстремально волосатая женщина показала последствия отказа от бритья
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Экстремально волосатая женщина показала последствия отказа от бритья 

Lenta.ru 21 февраля 2018
33-летняя женщина из американского города Мэдисон, штат Висконсин, рассказала о том, как изменилась ее жизнь, когда она перестала скрывать свой гирсутизм. Об этом сообщает издание Sun.
Лиа Йоргенсен (Leah Jorgensen) страдает синдромом поликистозных яичников — гормональным расстройством, которое приводит к нарушениям функции яичников, поджелудочной железы, коры надпочечников, гипоталамуса и гипофиза. У нее эта болезнь вызвала гирсутизм — избыточный рост волос на лице, груди, нижней части живота и спины, а также на руках и ногах.
«Я никогда не видела женщин, которые выглядели, как я. Мне было так стыдно, что я не хотела об этом говорить», — вспоминает женщина. Чтобы скрыть болезнь, она носила длинную одежду, часами брила волосы и избегала близких отношений с другими людьми. «Такое количество волос было трудно спрятать, — говорит она. — У меня развился тревожный невроз, что не пошло на пользу психическому здоровью».
В декабре 2015 года Лиа попала под машину. Медики сняли с нее одежду, и ее волосы впервые за долгое время увидели посторонние. К ее удивлению, никто не обратил на них внимание. Вскоре она завела отношения с мужчиной, которого не беспокоил ее хирсутизм. После этого она решила, что больше не хочет прятаться.
Лиа перестала брить волосы на теле, стала носить открытую одежду и впервые сходила на пляж в бикини. Кроме того, она бросила работу и теперь получает новое высшее образование. По ее словам, когда она перестала прятать волосы, это придало ей силы. «Раньше я боялась, что люди заметят мои волосы, а теперь я принимаю их и позволяю им расти, — говорит она. — Я уникальна, и это нормально».
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