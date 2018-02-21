Силиконы для волос — лекарство или яд

Как сделать волосы блестящими, гладкими и послушными? Косметика, обещающая подобный эффект с первых дней применения, обязательно содержит силикон. Именно благодаря ему волосы приобретают здоровый вид и надолго сохраняют цвет после окрашивания. Однако в последнее время у использования силикона появилось немало противников, которые утверждают: любая химия вредна для здоровья. Так ли это на самом деле?Силиконы — синтетические соединения, полученные из диоксида кремния (кварца) и метанола. Используются в косметической промышленности более 50 лет: в средствах по уходу за лицом и волосами, дезодорантах и авто загарах. Существуют водорастворимые, жирорастворимые («силиконовые масла»), аминофункциональные, летучие, высокополимерные («силиконовые смолы») соединения. Ряд ведущих исследовательских лабораторий постоянно изучает воздействие силиконов на организм человека и, надо отметить, до сих пор не было выявлено каких-либо негативных последствий. Он не вызывает аллергии, раздражения и не попадает во внутренние органы человека. Силикон, содержащийся в средствах по уходу за волосами (бальзам, кондиционер), создает по всей длине волоса воздухопроницаемую пленку, которая защищает его от воздействия внешней среды, делает легким и послушным. Впрочем, силикон не лечит повреждения и не восстанавливает пораженную структуру. Какой косметикой пользоваться, решать вам. Из минусов использования этого вещества можно отметить: некоторые нерастворимые силиконы могут накапливаться на волосах, что мешает проникновению питательных и увлажняющих компонентов. Его можно смыть с помощью специальных очищающих шампуней. Если в инструкции силиконосодержащего бальзама или кондиционера не сказано наносить средство на кожу головы, старайтесь смазывать только волосы. Ранее было, что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.