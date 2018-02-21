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Сергей Безруков сменил имидж
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Сергей Безруков сменил имидж 

Russianshowbiz.info 21 февраля 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Известный актер Сергей Безруков поддался на уговоры фанатов и сменил имидж.
Актер сделал модную прическу, которую часто выбирают клиенты барбершопов — выстриженные виски и уложенные по центру волосы. «Хотели чтобы подстригся? Вот вам. Так нормально? Всем удачи, Дорогие мои, Хорошие!» — отметил Безруков под фото.
Благодаря смене имиджа 44-летний актер стал выглядеть значительно более молодо и интересно. Читатели Инстаграма Безрукова отметили, что актер выглядит прекрасно в любом образе, с любой прической, но сейчас, подобрав такой «свежий» вариант, он стал еще более выразительным и привлекательным.
Кроме того, многие отметили, что теперь Безруков стал еще более похож на своего персонажа Сашу Белого из культового сериала «Бригада».
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