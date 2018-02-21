Сергей Безруков сменил имидж

Известный актер Сергей Безруков поддался на уговоры фанатов и сменил имидж.

Актер сделал модную прическу, которую часто выбирают клиенты барбершопов — выстриженные виски и уложенные по центру волосы. «Хотели чтобы подстригся? Вот вам. Так нормально? Всем удачи, Дорогие мои, Хорошие!» — отметил Безруков под фото.

Благодаря смене имиджа 44-летний актер стал выглядеть значительно более молодо и интересно. Читатели Инстаграма Безрукова отметили, что актер выглядит прекрасно в любом образе, с любой прической, но сейчас, подобрав такой «свежий» вариант, он стал еще более выразительным и привлекательным.

Кроме того, многие отметили, что теперь Безруков стал еще более похож на своего персонажа Сашу Белого из культового сериала «Бригада».