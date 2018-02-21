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Электризуются волосы: как быстро решить проблему
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Электризуются волосы: как быстро решить проблему 

МедикФорум 21 февраля 2018
Фото: МедикФорум
Чем холоднее на улице, тем сильнее могут электризоваться волосы, так как усиливается действие сразу нескольких факторов, способствующих этой проблеме. Сухой воздух в помещениях, шапки и шарфы, использование фена и расчески — все это вносит свою лепту в процесс повреждения здоровых волос. По мнению экспертов, выступивших в журнале Домашний Очаг, зимой волосы нужно, прежде всего, увлажнять и питать. Постоянное использование средств против жирности волос приводит к тому, что кожа начинает выделять больше кожного сала, — в результате пряди загрязняются еще быстрее. Во избежание ненужного эффекта специалисты советуют мыть голову не каждый день, использовать увлажняющие и питательные масла для волос, а при полоскании волос во время мытья использовать прохладную воду. Также не лишними будут антистатики для волос, которые сегодня производятся почти всеми известными марками косметических средств. Шапка и шарф тоже могут электризовать волосы. Наиболее сильно это делают головные уборы из акрила, полиэстера и флиса. Натуральное волокно — шерсть и хлопок — влияют на шевелюру в меньшей степени, но и в них волосы тоже могут электризоваться. Даже слишком жесткое полотенце, по словам экспертов, может спровоцировать излишнее трение и вызвать электричество в волосах, — поэтому после мытья бывает полезнее использовать старую трикотажную футболку. Как можно справиться с проблемой наэлектризованных волос быстрее всего?1. Смочить руки и провести по прядям.2. Опрыскать волосы термальной водой.3. Пригладить волосы руками, предварительно растерев немного крема, увлажняющего или просто для рук.4. Воспользоваться салфетками с антистатическим эффектом.5. Опрыскать пространство вокруг себя водой из пульверизатора.
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