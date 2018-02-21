Ещё
Ученые придумали «живые» бинты для лечения ожогов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые придумали «живые» бинты для лечения ожогов 

360tv.ru 21 февраля 2018
Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» под руководством Антона Манахова создали «живые» бинты для лечения ожогов и травм. Их не нужно менять — волокна «растворяются» в организме, не вызывая побочных эффектов. Об этом сообщил «Ридус».
По словам разработчиков, бинты сделаны на основе биодеградируемых нановолокон из поликапролактона, который ускоряет заживление ран и регенерацию нормальных покровных тканей. После применения таких бинтов рубцы не образуются.
Нити бинтов удерживают на себе белки плазмы крови, тромбоциты и антибактериальные компоненты. Последние предотвращают воспаление, а белки плазмы с тромбоцитами ускоряют деление клеток кожи, способствуя быстрому заживлению.
«Живые» бинты успешно прошли доклинические испытания, а в скором времени ожидаются результаты клинических тестов.
Специалисты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии» и Университета Квинсленда (Австралия) выяснили, что наноматериалы на основе нитрида бора и серебра могут быть эффективны при лечении рака и бактериальной инфекции.
360tv.ru: последние новости
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак В Минобороны РФ назвали «ничтожеством» обвинителей из Лондона Госдума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская «подложила свинью» Собчак290
Пока вы спали: «Нежданчик» от России281
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться1281
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле192
Трамп разводится10
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:18
Автовладелец напал на водителя скорой в Казани
Происшествия Общество
01:00
Шнуров в панике раздел известную певицу на сцене
Шоу-бизнес
00:44
Пока вы спали: «Нежданчик» от России
Общество
00:53
Минобороны жестко ответило на предложение заткнуться
Армия
08:46
Скандальному отпеванию Табакова нашли оправдание
Шоу-бизнес
04:29
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Шоу-бизнес
00:56
Бузова раскрыла неприглядную правду об известном рэпере
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение