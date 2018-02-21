Ученые придумали «живые» бинты для лечения ожогов

Специалисты Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) «МИСиС» под руководством Антона Манахова создали «живые» бинты для лечения ожогов и травм. Их не нужно менять — волокна «растворяются» в организме, не вызывая побочных эффектов. Об этом сообщил «Ридус».

По словам разработчиков, бинты сделаны на основе биодеградируемых нановолокон из поликапролактона, который ускоряет заживление ран и регенерацию нормальных покровных тканей. После применения таких бинтов рубцы не образуются.

Нити бинтов удерживают на себе белки плазмы крови, тромбоциты и антибактериальные компоненты. Последние предотвращают воспаление, а белки плазмы с тромбоцитами ускоряют деление клеток кожи, способствуя быстрому заживлению.

«Живые» бинты успешно прошли доклинические испытания, а в скором времени ожидаются результаты клинических тестов.