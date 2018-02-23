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Новый бьюти-тренд: брови с хвостами
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Новый бьюти-тренд: брови с хвостами 

Peopletalk 23 февраля 2018
Фото: Peopletalk
Что только не делали со своими бровями бьюти-блогеры: и новогодними шарами украшали, и в косички «заплетали», и лохматили, и ярко красили, и даже обесцвечивали. Теперь решили — можно из них сделать рыбий хвост. Придумала такой тренд визажист и бьюти-блогер Худа Каттан.
Правда, она не стала красить и корректировать форму, а просто обработала снимок в фотошопе и выложила в Instagram, тем самым подкинув идею другим пользователям Сети. Ее фолловеры с удовольствием подхватили мысль и стали переделывать свои брови в рыбьи хвосты. Получилось очень похоже!
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-byuti-trend-brovi-s-hvostami/
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