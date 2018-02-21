5 бьюти-средств с пантенолом

Перед покупкой того или иного бьюти-средства мы обычно смотрим на его состав, а не только на название бренда и красивую упаковку. Но даже если какой-то ингредиент постоянно на слуху, не всегда понятно, какие именно проблемы средство с ним помогает решать. Сегодня расскажем, зачем нужен пантенол и какие кремы-бальзамы-сыворотки стоит предпочесть.

Итак, пантенол — это аналог витамина В5, содержащий пантеноловую кислоту. Обычно пантенол всегда присутствует в аптечке — его используют при ожогах и порезах. Однако и в составе бьюти-средств, пусть даже и в небольших количествах, он решает сразу несколько проблем.

Ночной увлажняющий антивозрастной крем от NIVEA

Наша кожа ночью работает активнее, чем днем, и лучше воспринимает вещества, содержащиеся в косметических средствах. Вот почему так важно перед сном позаботиться об ее интенсивном увлажнении и питании. Специалисты NIVEA включили в состав ночного увлажняющего антивозрастного крема компоненты, которые помогут подольше сохранить молодость. Благодаря уникальной формуле средство дает заметный эффект: масло виноградных косточек содержит ресвератрол — мощный антиоксидант, который используется для эффективного ухода за зрелой кожей; витамин Е, замедляющий возрастные изменения, и все тот же пантенол, обладающий заживляющим, увлажняющим и разглаживающим действием.

Восстанавливающее и заживляющее средство для кожи младенцев, детей и взрослых Cicaplast Baume от LA ROCHE-POSAY

Зимой наша кожа подвергается суровым испытаниям. Как результат — раздражения, сухость, шелушение. Все эти повреждения связаны с хрупкостью эпидермиса, воздействием холода, ветра и других внешних факторов. Мультивосстанавливающее средство CICAPLAST BAUME 5 заметно ускоряет процесс заживления мелких ссадин, раздражений и царапин, а также способствует восстановлению кожного покрова лица и тела, оказывая при этом противовоспалительный и антимикробный эффект. Причем использовать его можно даже для детей и младенцев. Пантенол в данном средстве является одним из основных ингредиентов, благодаря ему сухие, раздраженные участки кожи успокаиваются намного быстрее.

Крем-концентрат для рук MezoDerm от Compliment

Если после очередного мытья посуды или генеральной уборки в квартире кожа рук от синтетических моющих средств стала сухой, появилось чувство стянутости, этот крем тут же решит эти проблемы. Именно Д-Пантенол в его составе обеспечивает гладкость и мягкость нежной кожи, а также помогает увеличить прочность коллагеновых волокон, стимулирует активную регенерацию, нормализует клеточный обмен. Легкая текстура крема быстро впитывается, увлажняя кожу и поддерживая естественный уровень влаги, не оставляя ощущения жирных и влажных рук.

Бальзам-ополаскиватель «Воздушная Пенка» Aqua light от PANTENE

Это средство разработано специально для тонких и склонных к жирности волос. Название бальзама полностью соответствует содержанию. Пенка не только легкая и ароматная, но и способна творить чудеса: проникая внутрь волос, она питает их энергией и силой. Бальзам легко смывается и не оставляет ощущения тяжести. Результат заметен уже после нескольких интенсивных применений.

Мусс для объема сильной фиксации Mousse Forte от Sebastian Professional

Идеальное средство, если хочется накрутить причудливые локоны и сохранить такую укладку до конца дня. Ведь этот мусс обеспечивает сильную управляемую фиксацию и позволяет воплощать неограниченные варианты стайлинга. Его формула с кондиционирующими ингредиентами защищает волосы от термического воздействия, а специальные полимеры позволяют надолго закрепить объем и придать плотность локонам.