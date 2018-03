Сплэш— и другие маски для лица нового поколения

Масок для лица существует огромное множество — питательные, увлажняющие, очищающие, увлажняющие, омолаживающие, глиняные, тканевые… Кажется, что удивить чем-то новым трудно, однако бьюти-бренды каждый раз придумывают что-нибудь эдакое, чтобы даже самые продвинутые из нас захотели испытать на себе новые свойства и эффективность средства.

Тканевые маски Green Mud Mask и Black Mud Mask, I'm Sorry for My Skin

Первые глиняные маски, выпущенные на удобной тканевой основе. Избавляют от любых хлопот, связанных с нанесением, разведением и снятием глиняных масок. Вы просто накладываете на лицо ткань, пропитанную натуральной глиной и другими ухаживающими компонентами, дожидаетесь полного высыхания и снимаете. Да, на коже могут остаться следы от глины, но их будет совсем чуть-чуть — достаточно протереть кожу тоником, лосьоном или мицеллярной водой. Кроме удобства, Green Mud Mask и Black Mud Mask обладают отменными ухаживающими свойствами: очищают кожу от избытков себума, сужают поры, снимают воспаления, избавляют от пересушивания и шелушения, в результате чего кожа выглядит намного красивее, свежее и здоровее.

Тканевая маска Green Mud Mask, I'm Sorry for My Skin (650 руб.); тканевая маска Black Mud Mask, I'm Sorry for My Skin (650 руб.)

Сплэш-маски Patting Water Pack, Blithe

Корейская бьюти-индустрия всегда впереди планеты всей, и именно ей принадлежит добрая часть оригинальных изобретений, которые подхватывают другие известные косметические бренды. Вот и в этот раз Корея придумала совершенно новый, немного непонятный, но очень заманчивый продукт — слэш-маски. Что это такое? Все просто: сплэш-маски действуют за рекордные 15 секунд, обещая кардинально улучшить структуру кожи. В одном средстве содержится и легкий пилинг, и тотальное увлажнение. Выглядит новое чудо-средство как тоник, поэтому им всего-то нужно протереть кожу, после чего сбрызнуть лицо проточной водой и дождаться полного естественного впитывания. За одно мгновение кожа становится гладкой, мягкой, увлажненной, посвежевшей, сияющей; выравнивается ее тон, сужаются поры. В настоящее время в ассортименте Blithe 3 вида сплэш-масок: тонизирующая Energy Yellow Citrus & Honey с цитрусами и медом, успокаивающая Soothing & Healing Green Tea с маслом чайного дерева и обновляющая Rejuvenating Purple Berry с соком ягод. Выбирайте на свой вкус — и вперед, пробовать новинку на себе!

Сплэш-маска Energy Yellow Citrus & Honey Patting Water Pack, Blithe (3 300 руб.)

Альгинатная маска Rubber Mask, Dr. Jart

Альгинатные маски — настоящая находка для бьюти-индустрии. До разработки Rubber Mask альгинатные растворы было необходимо смешивать с водой, к тому же за таким чудом порой нужно было идти в кабинет косметологов, что не всегда удобно. Сейчас же благодаря изобретению Dr. Jart можно получить полноценный салонный уход в домашних условиях. Rubber Mask удобно наносить и снимать, а результат ее применения не хуже, чем после профессионального ухода: стойкий эффект лифтинга, глубокое питание и увлажнение кожи, стимулирование обменных процессов и выработки коллагена, эффективная борьба с любыми дефектами кожи, выраженное бактерицидное и противовоспалительное действие. Уже после единичного использования Rubber Mask можно заметить, что воспаления на лице стали менее выраженными, ушли все покраснения, исчезла жирная лоснистость, поры значительно сузились, а мелкие морщинки разгладились.

Альгинатная маска Rubber Mask, Dr. Jart (1 905 руб.)

Ночная маска Bubble Tea Sleeping Pack Black Tea, Etude House

У маски не только необычный дизайн упаковки, но и довольно интересная пузырчатая консистенция, что делает уход за лицом еще более увлекательным и эффективным в ночное время. Пузырьки «помогают» коже дышать, обогащают ее кислородом и придают ей здоровое сияние и ухоженный вид. Использование маски довольно простое: из баночки вынимаете гель, захватив несколько капсул специальной ложечкой, затем раздавливаете пузырьки и смешиваете их с самим гелем. Распределите маску на лице, оставив ее на ночь, и ложитесь спать. Средство будет действовать ночью, снабжать клетки кислородом, укреплять сосуды, активизировать клеточные процессы и улучшать микроциркуляцию крови. Утром не забудьте смыть маску обычной водой и полюбоваться потрясающим результатом — обновленной кожей без единого следа усталости, жирного блеска и обезвоживания. Кстати, пахнет маска тоже очень вкусно, что добавляет ей еще больше плюсов!

Ночная маска Bubble Tea Sleeping Pack Black Tea, Etude House (1 670 руб.)

Магнитная маска Magnetight Age-defier, Dr. Brandt

Это не маска — это настоящая увлекательная игра, в которую непременно захочется сыграть каждому! В ее составе — железная пудра, пептиды, эфирные масла и другие компоненты, направленные на омолаживание и подтяжку кожи. Кстати, именно за счет образования своеобразной пудры после нанесения маска снимается не просто обычной водой или лосьоном, а с помощью специального магнита, прилагающегося к баночке. Обернув магнит в салфетку, проведите по застывшей маске, и она отстанет. Это просто волшебство какое-то! Вместе с металлической пудрой с кожи удалятся любые загрязнения, а благодаря магнитному воздействию обеспечивается стойкий лифтинг-эффект, снижается гипертонус мышц и создаются микротоки, улучшающие выработку коллагена. Регулярное использование средства гарантирует выраженный омолаживающий эффект, сравнимый с салонными процедурами.

Магнитная маска Magnetight Age-defier, Dr. Brandt (5 775 руб.)

Кислородная маска Detox Face Mask, Malin + Goetz

Инновационная маска славится не только своим удивительным результатом, но и ошеломляющими спецэффектами: соприкасаясь с воздухом, она начинает пузыриться, превращаясь в густую пену. Обволакивая каждую клеточку кожи, средство создает ощущение, что лицо окунули в нежные сливки или пушистое облачко. Лопаясь, пузырьки приятно щекочут кожу, обеспечивая настоящий микромассаж. В состав бьюти-новинки входят витамин С, который стабилизирует кожу, витамин Е, который оказывает антиоксидантное действие, соевый протеин, который укрепляет каркас дермы, улучшает ее структуру и отодвигает неизбежный процесс старения, экстракт миндаля, который мягко очищает и успокаивает, придавая коже естественное сияние. Благодаря натуральным компонентам и удачно разработанной формуле маска действительно преображает лицо даже после единичного применения, делая кожу ровной, гладкой, ухоженной, придавая лицу свежий румянец.

Кислородная маска Detox Face Mask, Malin + Goetz (3 900 руб.)

Криомаска Thirstymud, GlamGlow

Криомаски — это настоящий must-have для обладательниц чувствительной кожи, склонной к куперозу. В данном продукте используются только действенные компоненты, которые снимают отечность, освежают, регулируют выработку кожного сала и приятно покалывают кожу при нанесении, улучшая микроциркуляцию крови. Вы действительно будете приятно поражены внешним видом своей кожи после этой маски — она даже сможет вернуть лицу сияние и свежесть после бессонной ночи и затянувшейся вечеринки. А уж летом криомаска станет настоящим спасением для девушек со склонной к жирности и воспалениям кожей. Испытайте на себе лучшие достижения косметической криотерапии не выходя из дома!

Криомаска Thirstymud, GlamGlow (4 800 руб.)

Четырехкомпонентная маска 4 IN 1 KIT Zone System Mask, Double Dare OMG!

Это очень удобный и многофункциональный комплекс масок, обладающий лучшими характеристиками для одновременного ухода за всеми зонами лица. Всего в одной маске содержится:

Мягкий гидрогелевый патч вокруг глаз с 24-каратным золотом, который помогает восстановить тургор, борется с мимическими морщинками и «гусиными лапками», насыщает нежную и тонкую кожу ценными питательными компонентами.

Маска с углем на основе белой глины для чистки Т-зоны, которая эффективно очищает кожу от любых загрязнений, выводит шлаки и токсины, регулирует выработку кожного сала.

Глиняная маска для U-зоны, которая насыщает клеточки кожи витаминами и минералами, улучшая ее тонус, выравнивая цвет и придавая ей естественное сияние.

Увлажняющий крем-финиш, который благодаря активной формуле и питательным ингредиентам способствует глубокому увлажнению кожи, восстанавливая влагу и усиливая обменные процессы в клетках.

4 IN 1 KIT Zone System Mask — это готовая иллюстрация мультимаскинга «в одном флаконе», которую нужно попробовать испытать на себе хотя бы для того, чтобы быть на волне современных трендов.

Четырехкомпонентная маска 4 IN 1 KIT Zone System Mask, Double Dare OMG! (690 руб.)