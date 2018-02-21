В одной из школ района Люблино прошел чемпионат «Московские мастера»

Чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia по направлению WorldSkills Junior в компетенции «Парикмахерское искусство» состоялся в школе №2092, которая находится в районе Люблино.

— Участникам предстояло выполнить ряд серьезных заданий: женская модная собранная прическа на длинные волосы с окрашиванием, женская стрижка и накрутка на бигуди, прическа в стиле «Голливуд», инсталляция на тему «Моя профессия — парикмахер». Участник чемпионата ученица 9 «Б» класса Лилия Самохвалова успешно справилась с заданием. В качестве эксперта-компатриота выступила преподаватель технологии, — сказал представитель образовательного учреждения.

Напомним, что школа №2092 находится по адресу улица Марьинский парк, 37. (ео)