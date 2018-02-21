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Белла Торн опять сделала это. Может, хватит?
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Белла Торн опять сделала это. Может, хватит? 

Peopletalk 21 февраля 2018
Фото: Peopletalk
Белла Торн (20) снова перекрасилась. На этот раз в ярко-розовый с рыжими прядками. Пару дней назад она выложила пост в Instagram: «Пора что-то менять». И вот сегодня мы видим, что она имела в виду (а мы уже подумали, что она остепенится, но нет). В 2017 году она перекрашивалась каждый месяц (то была огненно-рыжей, то с зелеными прядками, то с синими волосами, то сразу всех цветов радуги).
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Не удивимся, если и в этом году она решит повторить свой челлендж!
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Кстати, как тебе новый образ Беллы?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/bella-torn-opyat-sdelala-eto-mozhet-hvatit/
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