Страдающая от акне певица Лорд резко ответила раздающим ей бьюти-советы фолловерам

21-летняя новозеландская певица Лорд рассказала о дурацких советах, которые раздают бестактные люди тем, кто страдает от акне. При этом избавиться от этого воспалительного заболевания кожи очень трудно, ведь универсального средства не существует. За годы борьбы с прыщами певица сполна наслушалась непрошенных советов и в какой-то момент решила ответить. Лежа под лампами синего и красного света, она пожаловалась поклонникам на свою затяжную борьбу с плохой кожей и рассказала, насколько бестактными и обидными кажутся ей эти советы.

«Говорю вам серьезно: акне — отстой. А знаете, что еще отстой? Когда ты годами борешься с этой проблемой, перепробовал все возможные лекарства и средства, а люди продолжают говорить: «Знаешь, что помогло мне? Увлажнение!». Певица вспомнила и другие советы, которые ей предлагали: «Сделай маску из меда, йогурта и авокадо! Все, что тебе нужно — это абрикосовый скраб! Кокосовое масло, секрет в кокосовом масле!» Но самое страшное, по мнению Лорд, это кода люди думают, что ты просто грязная: «Ты моешь свое лицо? Разумеется, я мою лицо. Просто я генетически проклята!»

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В завершении своей пламенной речи певица поддержала всех, у кого такая же проблемная кожа, как у нее: «Все, у кого плохая кожа — действительно плохая, а не такая, что вы можете просто пару дней наносить волшебный крем и все пройдет, знайте — я понимаю вашу боль. И однажды мы с нею справимся. Обещаю».

Людей с проблемной кожей поддерживает и самая полная модель в мире Тесс Холидей. В прошлом году она без стеснения опубликовала в своем Instagtam фотографию, на которой ее кожа была далека от идеала, чтобы показать простым женщинам, что даже модели страдают от высыпаний и акне. Подписчики поблагодарили ее за честность.