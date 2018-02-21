Убийц оренбургского предпринимателя ищут в Кирове по новым ориентировкам

Как сообщает ГТРК «Вятка», накануне в местную полицию передали ориентировки на предполагаемых убийц оренбургского предпринимателя 17 января 2018 года. К описанию преступников прилагается новый фоторобот.

Напомним, криминальное происшествия случилось в Оренбурге в Восточном поселке. Автомобиль «Тойота Ленд Крузер» с телами двоих убитых нашли во дворе дома по улице Карагандинской. Преступники нанесли несколько ударов ножом бизнесмену и его сыну.

Розыск ведется по следующим приметам:

первый подозреваемый — на вид 20-30 лет, рост 175-180 см., европейский тип лица, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

второй — мужчина 35-45 лет, рост 175-180 см., европейский тип лица, среднего телосложения, волосы светлые, возможно лысый, глаза светлые. При ходьбе семенит, не разгибает колени.

третий разыскиваемый — мужчина, вид 20-30 лет, рост 160-165 см., европейский тип лица, худощавого телосложения, волосы темные.

Преступники могут передвигаться на автомобиле «Лада Приора».