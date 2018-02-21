15 типичных ошибок при окрашивании волос дома

СодержаниеОшибка 1: Смелые ожиданияОшибка 2: Излишний драматизмОшибка 3: Форсирование событийОшибка 4: Результат без пробыОшибка 5: Хирургическая чистотаОшибка 6: Применение косметикиОшибка 7: Чрезмерная бережливостьОшибка 8: Время ожиданияОшибка 9: Жажда экспериментовОшибка 10: Неверный расчетОшибка 11: Гадание на кофейной гущеОшибка 12: Благосклонность к металлуОшибка 13: Банные процедурыОшибка 14: Планы на завтраОшибка 15: Экстремизм

Что может быть проще, чем домашнее окрашивание волос? Тех представительниц прекрасного пола, которые так считают, подстерегает немало опасностей и совершенно непредсказуемый финал. Но к «случайностям» можно подготовиться!

Разберем самые распространенные ошибки покраски волос дома!

Ошибка 1: Смелые ожидания

Рассчитываете, что ваши волосы приобретут модный оттенок как у красавицы на лицевой стороне коробочки с краской? Увы, это маловероятно! У каждой женщины своя структура волос, их состояние часто ухудшено многочисленными покрасками. Играет роль и натуральный цвет, даже если о нем напоминают лишь отросшие корни. Чтобы примерно понять, как волосы будут выглядеть после процедуры, нужно смотреть на обратную сторону коробочки с краской, где находится таблица примерных оттенков. Она даст более полную картину.

Ошибка 2: Излишний драматизм

Слишком темный цвет волос — распространенная ошибка в окраске. Смывки и специальные шампуни, которые используют в бьюти-салонах, за счет химического состава «вытягивают» искусственные пигменты неудачно подобранного красящего состава. Цвет волос при этом получается таким же, как до проведенного окрашивания. А вот состояние шевелюры может удивить! Во избежание неприятных последствий, ориентируйтесь на цвет своих бровей. Не стоит покупать краску, тон которой темнее бровей на более чем на два оттенка.

Жюльена Фитерман, стилист, основатель органического бьюти-салона

Как показывает опыт, многие женщины считают, что их волосы темнее, чем есть на самом деле. Если вы хотите попасть в свой цвет, мой совет — берите краску, которую вы считаете чуть светлее своего натурального оттенка.

Ошибка 3: Форсирование событий

Даже если вы покупаете одну и ту же краску определенного бренда не первый год, тест на аллергию обязателен. Формулы составов часто меняются и усовершенствуются, да и банально может попасться фальсификат. Игнорирование простейшей меры безопасности чревато появлением раздражений и покраснений, ожогов на коже головы и даже выпадением волос. Чтобы не было потом мучительно больно, проводите тест на аллергию за двое суток до планируемого окрашивания.

Ошибка 4: Результат без пробы

Кардинальная смена волос — целое событие в жизни женщины. И к нему лучше подготовиться! Представительницы прекрасного пола, которые окрашивают шевелюру в новый цвет «без примерки», часто жалеют об этом. Не хотите пополнить их число? — Примерьте в магазине парик с выбранным оттенком волос или окрасьте небольшую прядку за ухом и только после понравившегося результата — все волосы. Так вы сможете увидеть реальный цвет волос после окрашивания и понять — действительно ли вам именно это нужно.

Ошибка 5: Хирургическая чистота

Привыкли мыть голову каждый день? Перед процедурой придется поступиться своими принципами! Дело в том, что сальные железы на коже головы производят секрет, который увлажняет кожные покровы и защищает их от неблагоприятных факторов. Если эту смазку смыть, кожа останется беззащитной, что чревато при использовании стойких красок. Для того чтобы свести к минимуму риск аллергии и неприятных реакций, стилисты по волосам советуют окрашивать волосы на следующий день после мытья головы.

Ошибка 6: Применение косметики

Почему краска ложится на волосы неравномерно? Нередко этому способствует неправильная подготовка к процедуре. Хотя волосы перед окрашиванием лучше не мыть, существует одно исключение из правил — применение уходовой и стайлинговой косметики. Если незадолго до процедуры вы использовали масло, пенку, мусс для волос, либо наносили на локоны маски и бальзамы, голову следует вымыть и в идеале — перенести окрашивание на следующий день.

Ошибка 7: Чрезмерная бережливость

Чтобы не проиграть в качестве окрашивания, нельзя разводить красящий состав шампунем и тем более бальзамом для волос. А ведь так часто поступают представительницы прекрасного пола, обнаружив, что краски может не хватить. Покупайте сразу две пачки с краской, разве разумно экономить на красоте?

Жюльена Фитерман, стилист, основатель органического бьюти-салона

Если ваша кожа кажется бледной и тусклой, выбирайте краску, которая имеет теплые тона. Светлые теплые пряди, обрамляющие лицо, придают коже свежесть и сияние. А холодные оттенки хорошо работают на светлой коже с розовым оттенком, но могут красиво смотреться и на женщине с темной кожей.

Ошибка 8: Время ожидания

Не следить за временем — еще одна типичная ошибка женщин, выбирающих домашнее окрашивание. Чаще всего допускают ее сознательно, поскольку считают, чем дольше краску продержать на волосах, тем результат будет лучше. Но на самом деле, все с точностью наоборот! Время действия красителя ограничено: оно прописывается в инструкции и равно 30-40 минутам. Если красящий состав держать дольше, цвет лучше не станет, а вот волосы можно сжечь запросто.

Ошибка 9: Жажда экспериментов

«Не забудьте подкрасить брови!». Такой совет дают женщинам стилисты после кардинального изменения цвета волос. И этот совет оправдан: брови и волосы должны гармонировать: слишком темный цвет волос «высветляет» брови, делая лицо невыразительным. Однако следуя слову профессионала, важно соблюдать правило — применять специальные мягкие составы для окрашивания бровей и ресниц.

Нельзя подкрашивать волосы на лице краской для волос. Кожа головы и лица — разные по текстуре и чувствительности, игнорирование техники безопасности чревато серьезными неприятностями, в том числе, для здоровья глаз.

Ошибка 10: Неверный расчет

Для получения красивого результата, краску следует наносить на волосы в четкой последовательности. Сначала на корни, а затем по всей длине волос до самых кончиков. Если нанести состав «одним движением», волосы у корней получатся светлее (ярче), поскольку концы, как правило, имеют более пористую структуру — краска на них «берется» быстрее.

Бекки Стурм, стилист по волосам, владелец бьюти-салона

Если нужно замаскировать отросшие седые корни, не наносите краску по всей длине волос, а только на корни. Со временем пигмент накапливается, волосы в результате «наслоения» краски, к концам выглядят темнее. К тому же, это может привести к повреждению ранее окрашенных волос.

Ошибка 11: Гадание на кофейной гуще

«Наносить краску нужно на влажные или сухие волосы?», — часто спрашивают женщины, готовясь к окрашиванию. На этот счет существует несколько мнений, но единственно правильным будет — позиция производителя. Всегда наносите состав согласно инструкции! Одни составы работают отлично на сухих волосах, для эффективности других необходимо предварительное увлажнение.

Ошибка 12: Благосклонность к металлу

Во время окрашивания категорически запрещено использовать металлические инструменты, будь то емкость для разведения краски или расческа для нанесения состава на волосы. Металл окисляется и вступает в реакцию с краской, что чревато непредвиденными последствиями. Безопасные материалы во время процедуры — пластик, дерево, керамика.

Ошибка 13: Банные процедуры

Большая ошибка после окрашивания — мыть волосы горячей водой. Практически во всех случаях это приводит к раздражению и повышению чувствительности кожи головы, а иногда и к выпадению волос. Голову можно мыть только прохладной или теплой водой.

Бекки Стурм, стилист по волосам, владелец бьюти-салона

Седые волосы довольно упрямые. Поэтому вне зависимости от того, какое время производитель советует держать краску на волосах, я выдерживаю ровно 45 минут.

Ошибка 14: Планы на завтра

Правильно проведенная процедура — гарантия красивого и насыщенного оттенка волос, при условии, что вы не будете мыть голову на следующий день после окрашивания. Торопить события — типичная ошибка новичков. Чтобы краска «закрепилась», выждите хотя бы 24 часа.

Ошибка 15: Экстремизм

Радикальное окрашивание в домашних условиях — в фиолетовый, розовый, зеленый, синий и другие тона — может стать роковой ошибкой. И дело даже не в том, что добиться равномерного оттенка волос в данном случае сложно. В формулу фантазийных красок входит вещество парафенилендиамин, применение которого способствует появлению воспалительных элементов на коже головы. Прежде чем решиться на смелые эксперименты, взвесьте все за и против!

Комментарий экспертаРита Хазан, стилист по волосам, колорист, владелец салона красоты в Нью-Йорке, США»

Красить волосы самостоятельно можно лишь тогда, когда выбранный оттенок незначительно отличается от естественного цвета волос. Для осветления прядей или окрашивания в темный цвет (например, из блондинки в шатенку) следует обратиться в салон к профессионалу.

Грамотное окрашивание волос дома — это всегда четкое следование инструкции. Перед окрашиванием нанесите на линию роста волос вазелин либо крем, это предупредит случайное окрашивание кожи и последующие за этим попытки смыть краску.

После нанесения краски заведите таймер, и как только будет подан звуковой сигнал, краску нужно смыть — сразу, полностью.

Для лучших результатов не поленитесь подготовить волосы к окрашиванию. Для этого за два дня до процедуры применяйте интенсивно увлажняющие маски и кондиционеры. Влага поможет волосам удерживать пигмент, и цвет закрепится лучше.

Сухие волосы хуже держат пигмент, поэтому цвет быстрее исчезает. Этот же процесс форсирует частое мытье головы и интенсивное солнечное излучение.

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