Броу-мастер Меган Фокс рассказала, как отрастить брови

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«Главное — не спешить делать микроблейдинг, — делится Тоня. — Конечно, это быстрое решение проблемы, но травматичное. Я советую сначала обратиться к другим методам. Для роста волос нужно 52 дня, поэтому я хочу, чтобы ты забыла про пинцет на какое-то время. Вместо этого попробуй стимулировать волосяные фолликулы каждый день и наноси сыворотку для роста волос».

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И пока ты будешь отращивать брови, чтобы создать иллюзию формы, Тоня советует выщипывать волоски только сверху, и немного.

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/brou-master-megan-foks-rasskazala-kak-otrastit-brovi/