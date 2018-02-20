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Броу-мастер Меган Фокс рассказала, как отрастить брови
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Броу-мастер Меган Фокс рассказала, как отрастить брови 

Peopletalk 20 февраля 2018
Фото: Peopletalk
Тоня Крукс, известный звездный броу-мастер (к ней на коррекцию регулярно ходят Меган Фокс (31), Джулия Робертс (50), Гвинет Пэлтроу (45) и Молли Симс (44)), уверена: любые брови можно сделать красивыми. Даже если в модные времена нулевых ты носила ниточки, сегодня есть шанс все исправить.
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«Главное — не спешить делать микроблейдинг, — делится Тоня. — Конечно, это быстрое решение проблемы, но травматичное. Я советую сначала обратиться к другим методам. Для роста волос нужно 52 дня, поэтому я хочу, чтобы ты забыла про пинцет на какое-то время. Вместо этого попробуй стимулировать волосяные фолликулы каждый день и наноси сыворотку для роста волос».
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И пока ты будешь отращивать брови, чтобы создать иллюзию формы, Тоня советует выщипывать волоски только сверху, и немного.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/brou-master-megan-foks-rasskazala-kak-otrastit-brovi/
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