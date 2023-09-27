Начальника ГУ МЧС по Кубани Олега Волынкина задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники силовых структур задержали руководителя главного управления (ГУ) МЧС по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина. Как сообщает ТАСС, основанием для задержания стали подозрения в злоупотреблении служебными полномочиями. "Волынкин задержан 27 сентября в рамках расследования уголовного дела по ст. 285 УК РФ", - заявил источник агентства в правоохранительных органах. Производством дела занимается главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета РФ. Собеседник ТАСС не конкретизировал, что именно вменяется высокопоставленному МЧСовцу. При этом, по словам источника, речь идет о некоем должностном нарушении от 2021 года. Другой источник РИА Новости кратко заявил, что причиной задержания Волынкина стали "деньги", а еще один собеседник отметил, что "дело коррупционное". Вероятнее всего, мера пресечения генерал-лейтенанту внутренней службы будет избрана в Басманном суде Москвы, говорится в сообщении издания. Газета "Живая Кубань" сообщает, что 56-летний Олег Волынкин был задержан в гостинице на федеральной территории "Сириус" неподалеку от Сочи. Генерал МЧС находился там в служебной командировке. Задержание проводили московские следователи, сейчас Волынкина отправили в Краснодар – чтобы проводить следственные действия с обысками и изъять документацию. Источник Shot заявил, что генерал-лейтенанта подозревают в превышении должностных полномочий и взятке. В последние месяцы Волынкин не раз был вызван на допрос в Следственный комитет как свидетель, говорится в сообщении Telegram-канала. Олег Волынкин после службы в мотострелковых войсках с 1994 года служит в МЧС. В 2000-х годах занимал различные должности в Хабаровском крае, дослужившись до первого замначальника ГУ МЧС по региону. В 2011 году стал врио главы ГУ МЧС по Камчатскому краю, а спустя пять лет занял пост первого заместителя начальника Дальневосточного регионального центра МЧС России. В 2017 году вернулся в ГУ МЧС по Хабаровскому краю, а в 2020 году перешел на пост руководителя управления МЧС по Краснодарскому краю. За 29 лет службы Волынкин был награжден Орденом Почета и медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, многочисленными ведомственными наградами. В 2020 году РБК сообщал, что у Волынкина большой опыт работы во время крупных стихийных бедствий и инцидентов техногенного характера, в частности - руководил работами по ликвидации последствий паводков на территории Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского края. Согласно сведениям о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера, в 2018 году Олег Волынкин заработал 3,87 млн рублей, его супруга — 620,5 тыс. рублей. Коррупционные дела в кубанском МЧС происходят нередко. В 2019 году замначальника регионального главка МЧС был заподозрен в получении взятки в размере 80 тыс. рублей в обмен на "закрытие глаз" на нарушения противопожарной безопасности. В том же году газета "Аргументы недели" сообщила, что сотрудники МЧС в Краснодарском крае получили взяток больше, чем коррумпированные сотрудники других ведомств. "Пальма первенства по мздоимству досталась нескольким представителям краевого МЧС, которые сообща надавили на руководителей одной из коммерческих организаций и за общее покровительство получили от бизнесменов взятку в виде имущества и имущественных прав общей стоимостью 11,9 миллиона рублей. Как отметил прокурор края, данная сумма стала самой крупной взяткой 2019 года", - говорится в статье.