Керченская паромная переправа приостанавливает работу до 05:00

Керченская паромная переправа приостановила работу до 05:00 мск 19 июля. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Крым .

"По информации Керченского морского порта работа Керченской паромной переправы будет приостановлена с 21:00 до 05:00", - говорится в сообщении.

Ранее работа паромов в Керченском проливе была остановлена в ночь на 18 июля. По информации морского порта Керчи, работа Керченской переправы была приостановлена из-за ухудшений погодных условий, вызванных усилением ветра до 17 метров в секунду. Ранее из-за ЧП в ночь на 17 июля движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено.