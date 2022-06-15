Япония оповестила о плане перезапуска реактора, как на АЭС "Фукусима-1"

Губернатор префектуры Симанэ Тацуя Маруяма, расположенной в западной части Японии, оповестил японское правительство в лице главы министерства экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды о своем согласии на перезапуск второго реактора АЭС "Симанэ", который является аналогичным реактору аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило в среду агентство Kyodo.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным агентства, губернатор призвал правительство помочь властям префектуры подготовиться к сценарию эвакуации местного населения, которая может потребоваться в случае аварии реактора. "Какие бы меры мы не принимали, риск аварии никогда не будет равен нулю", - подчеркнул Маруяма. В радиусе 30 км от станции проживает около 450 тыс. человек.

Видео дня

Одобрили план перезапуска и законодательное собрание префектуры Симанэ, и еще пять городов и муниципалитетов, расположенных в радиусе 30 км от АЭС. Кроме того, реактор прошел предварительную проверку безопасности ядерного регулятора Японии.

Компания - оператор станции Chugoku Electric Power планирует завершить подготовку к перезапуску, включая обеспечение мер на случай цунами, к февралю 2023 года. Если реактор пройдет все необходимые инспекции, его можно будет перезапустить не ранее следующего года.

Второй энергоблок АЭС "Симанэ" был построен в 1989 году. Рабочая установка представляет собой кипящий водо-водяной реактор мощностью 820 МВт. Такой же тип использовался на аварийной АЭС "Фукусима-1". Это станет первым перезапуском реактора подобной конструкции в Японии после трагедии на "Фукусиме-1".