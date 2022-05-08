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1 час назад

МЧС сообщило о ликвидации пожаров в четырех районах Красноярского края

Газета.Ruиещё 7

Пожары ликвидировали в четырех районах Красноярского края, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС.

МЧС сообщило о ликвидации пожаров в четырех районах Красноярского края
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В четырех районах Красноярского края пожар полностью ликвидирован - в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах края на общей площади 3 761 квадратный метр", - сообщает ведомство.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра образовались крупные пожары на 10 территориях Красноярского края. Было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в местах сильного возгорания и эвакуировать местных жителей.

По данным регионального управления МЧС, в результате пожаров погибли пять человек, число пострадавших достигло 19 человек. От огня также пострадали или были уничтожены 518 жилых домов, а также 309 строений и 61 автомобиль.

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