МЧС сообщило о ликвидации пожаров в четырех районах Красноярского края

Пожары ликвидировали в четырех районах Красноярского края, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу регионального главка МЧС.
"В четырех районах Красноярского края пожар полностью ликвидирован - в Боготольском, Козульском, Шарыповском и Абанском районах края на общей площади 3 761 квадратный метр", - сообщает ведомство.
Ранее сообщалось, что из-за сильного ветра образовались крупные пожары на 10 территориях Красноярского края. Было принято решение ввести режим чрезвычайной ситуации в местах сильного возгорания и эвакуировать местных жителей.
По данным регионального управления МЧС, в результате пожаров погибли пять человек, число пострадавших достигло 19 человек. От огня также пострадали или были уничтожены 518 жилых домов, а также 309 строений и 61 автомобиль.