Фрагменты пропавшего в Японии круизного судна нашли в море

Силы самообороны Японии, участвующие в поисках пропавшего круизного судна KAZU 1, обнаружили похожие на элементы корабля фрагменты на дне моря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Фото: EPA EPA

Как говорится в сообщении, фрагменты находятся на глубине 100 метров в районе водопада. Это одно из достопримечательностей острова Хоккайдо. Отмечается, что судно подало сигнал бедствия из этого района. Подводные камеры зафиксировали на фрагментах буквы «Z» и «U», а также цифру «1».

Ранее экскурсионное судно «KAZU 1» 23 апреля подало сигнал бедствия у западного побережья северного острова Хоккайдо. Затем связь с ним прервалась. Патрульные службы безопасности на море и рыболовецкие корабли прибыли на место, откуда поступил сигнал, однако обнаружить судно им не удалось.

Уточняется, что на борту «KAZU 1» находились 26 человек, включая двух детей. Через сутки поисковая команда обнаружила 10 погибших в 15 километрах на северо-восток от места, откуда поступил сигнал бедствия. Утром 25 апреля была найдена погибшая девочка — одна из детей, находившихся на судне. Затем 28 апреля поступила информация об обнаружении еще 3 тел. Еще 12 человек считаются пропавшими без вести.