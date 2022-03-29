В Якутии из-за землетрясения обрушилась шахта

Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии. Об этом сообщили в региональном МЧС.

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По заявлению спасателей, из шахты Денисовская Нерюнгринского района на поверхность были выведены 72 человека. Пострадавших нет. В эвакуации были задействованы 14 горноспасателей. Сейчас работа шахты приостановлена.

Магнитуда землетрясения составила 3,5.