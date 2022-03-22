Судно с экипажем затонуло у берегов Японии

Рыболовецкое судно затонуло у берегов японского острова Танэгасима, об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

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По данным источников, кораблекрушение произошло в префектуре Кагосима. Утром в понедельник, 21 марта, на рыболовецком судне, на борту которого было восемь человек, шестеро из которых — граждане Индонезии, вспыхнул пожар. Судно затонуло через десять часов после пожара.

В результате происшествия четверо считаются пропавшими без вести. Троих индонезийцев спасло проходящее в этом районе судно. Еще одного рыбака нашли сотрудники береговой охраны. Чуть позже стало известно о его гибели.