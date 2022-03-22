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1 час назад

Четверо рыбаков пропали без вести после крушения судна в Японии

Газета.RuГазета.Ruиещё 11

У берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима затонуло рыболовецкое судно. Один человек погиб, четверо пропали без вести, передает телеканал "360".

Судьба четырех членов экипажа затонувшего судна остается неизвестной.
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным СМИ, 21 марта утром на судне произошел пожар. В это время на борту находились восемь человек, шестеро из них — граждане Индонезии. Через 10 часов после начала пожара судно затонуло. Трое членов экипажа были спасены проходившим поблизости судном. Еще одного моряка обнаружили сотрудники береговой охраны. В дальнейшем медики подтвердили его гибель. Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной.

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