Судьба четырех членов экипажа затонувшего судна остается неизвестной.

По данным СМИ, 21 марта утром на судне произошел пожар. В это время на борту находились восемь человек, шестеро из них — граждане Индонезии. Через 10 часов после начала пожара судно затонуло. Трое членов экипажа были спасены проходившим поблизости судном. Еще одного моряка обнаружили сотрудники береговой охраны. В дальнейшем медики подтвердили его гибель. Судьба еще четырех членов экипажа остается неизвестной.