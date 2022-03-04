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33 минуты назад

Джонсон заявил о намерении созвать заседание СБ ООН из-за пожара на Запорожской АЭС

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что намерен созвать экстренное заседание СБ ООН в связи с инцидентом в районе Запорожской АЭС. Об этом он заявил в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон хочет созвать заседание СБ ООН из-за пожара на Запорожской АЭС
Фото:  flickr/number10gov flickr/number10gov

— В ближайшие часы премьер-министр будет просить экстренного заседания СБ ООН, и Великобритания немедленно поднимет этот вопрос, — следует из сообщения пресс-службы, передает РИА Новости.

Ранее представитель пресс-службы Запорожской АЭС на Украине Андрей Туз сообщил, что на территории Запорожской АЭС произошел пожар.

На сегодняшний день 19 стран поставляют на Украину оружие. Об этом в среду, 2 марта, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, еще несколько десятков стран оказывают Украине гуманитарную и финансовую помощь.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Катастрофы,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Борис Джонсон,Владимир Путин,Минобороны России,Совбез ООН,
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