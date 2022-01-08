Президент Туркменистана распорядился потушить «Врата ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал распоряжение потушить кратер «Сияние Каракумов», известный в народе также под названием «Врата ада». Из кратера на протяжении 50 лет вырывается горящий газ. Об этом сообщил Turkmenportal.

Фото: pikabu.ru pikabu.ru

По словам Бердымухамедова, вырывающийся из-под земли газ плохо сказывается на здоровье местных жителей и экологической обстановке в регионе. Кроме того, глава Туркмении заявил, что таким образом природный газ расходуется просто так, в то время как его можно было бы продавать в другие страны и получать прибыль.

Придумать, как потушить кратер, должен вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический комплекс. Президент разрешил в случае необходимости привлечь к проработке вопроса даже зарубежных учёных.

Кратер расположен в 260 километрах от Ашхабада близ деревни Дарваза. Он появился в 1971 году в результате геологических работ. Учёные бурили скважину, но наткнулись на пустоту, куда провалились верхние слои грунта и буровая вышка. Из образовавшегося провала начал выходить природный газ. Геологи решили поджечь газ, чтобы он не отравил живущих в этой местности людей и животных. Учёные полагали, что газ выгорит за несколько дней, однако он горит до сих пор. Ширина кратера составляет 60 метров, глубина — около 20 метров.

Бердымухамедов уже отдавал распоряжение погасить кратер после посещения района в 2010 году.