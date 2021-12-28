Хуснуллин заявил, что доразведку запасов воды продолжат в 2022 году на дне Азовского моря

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Специалисты продолжат проведение разведки запасов пресной воды на дне Азовского моря в 2022 году, сообщил во вторник журналистам после итоговой правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"У нас экспертиза проведена, уже как минимум техническая вода есть, мы сейчас проводим доразведку. Будем продолжать эту разведку в следующем году, чтобы понять окончательно, какие объемы воды мы имеем подземных источников на дне Азовского моря", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что проблемы с водой в Крыму решены, найдены дополнительные запасы подземных вод с перспективой использования на несколько лет вперед, построены новые водоводы. "Сейчас я могу с уверенностью сказать - воды будет хватать в Крыму, на все развитие Крыма", - резюмировал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что несколько пластов пресной воды обнаружили под дном Азовского моря, окончательные результаты проб из них будут готовы в 2022 году. Предполагается, что эти запасы станут еще одним источником водоснабжения Крыма, где из-за засухи последних лет сложился дефицит пресной воды.