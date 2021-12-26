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38 минут назад

Более 15 тысяч россиян остались без света из-за метели

В Ульяновской области около восьми тысяч домов остались без света из-за метели. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по российскому региону.

Более 15 тысяч россиян остались без света из-за метели
Фото: ТАССТАСС

В ведомстве уточнили, что от электроэнергии частично отключены 19 населенных пунктов. Всего от удара стихии пострадали 7616 домов, без света остались 16 470 россиян.

К устранению последствий аварии энергетики привлечены 80 человек и 26 единиц техники.

Ранее в декабре свыше 78 тысяч россиян в пяти районах Якутии остались без света. Причиной стала авария на 221 опоре линии электропередачи «Майя-Чурапча». Там произошло натяжение провода и касание изоляции.

Катастрофы,Происшествия,
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