На острове Пальма завершилось извержение вулкана

Извержение вулкана на испанском острове Пальма прекратилось спустя три месяца. Об этом объявили ученые. Видимая вулканическая активность практически полностью приостановилась еще в середине декабря, отмечает ТАСС. Однако специалисты ожидали какое-то время для того, чтобы удостовериться, что признаков подземных колебаний больше нет.
Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За это время были разрушены более 1600 строений, пострадали дороги, были эвакуированы более 7 тысяч человек.