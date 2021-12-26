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46 минут назад

На острове Пальма завершилось извержение вулкана

Извержение вулкана на испанском острове Пальма прекратилось спустя три месяца. Об этом объявили ученые. Видимая вулканическая активность практически полностью приостановилась еще в середине декабря, отмечает ТАСС. Однако специалисты ожидали какое-то время для того, чтобы удостовериться, что признаков подземных колебаний больше нет.

На острове Пальма завершилось извержение вулкана
Фото: ReutersReuters

Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября. За это время были разрушены более 1600 строений, пострадали дороги, были эвакуированы более 7 тысяч человек.

Катастрофы,Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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