На острове Пальма завершилось извержение вулкана

Извержение вулкана на испанском острове Пальма прекратилось спустя три месяца. Об этом объявили ученые. Видимая вулканическая активность практически полностью приостановилась еще в середине декабря, отмечает ТАСС. Однако специалисты ожидали какое-то время для того, чтобы удостовериться, что признаков подземных колебаний больше нет.