После пожара в Осаке при смерти находятся 27 человек

В японской Осаке 27 человек находятся в критическом состоянии в результате пожара в здании. Об этом сообщает агентство Kyodo News со ссылкой на пожарных.

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Состояние пострадавших описывается как «остановка сердца и легких», что фактически может означать смерть, так как официально констатировать факт кончины человека могут только врачи. Отмечается, что загорелся четвертый этаж здания в торговом квартале города.