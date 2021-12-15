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8 часов назад

Роспотребнадзор оценил риск проникновения неизвестной болезни из Южного Судана в РФ

Роспотребнадзор оценил риск проникновения неизвестной болезни из Южного Судана в РФ
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

Роспотребнадзор пристально отслеживает развитие ситуации с неизвестной болезнью в Южном Судане, в настоящий момент риск ее проникновения на территорию России практически отсутствует.

«Мероприятия по санитарной охране территории Российской Федерации в настоящее время позволяют избежать завоза в страну инфекционных заболеваний из стран Африки, в частности Южного Судана (отсутствует прямое авиасообщение). Риск распространения предполагаемой болезни на территории Российской Федерации практически отсутствует», - рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что почти 100 человек умерли от загадочной болезни на востоке Южного Судана. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила целевую группу для исследования вспышки неизвестного заболевания. Всего за несколько месяцев скончались 89 граждан, больше всего жертв зарегистрировано в штате Джонглей.

По мнению местных властей, реальное количество летальных случаев гораздо больше зарегистрированных. Районы, где произошла вспышка болезни, сильнее всего пострадали от наводнения в августе 2021 года. Часть территории до сих пор отрезана от земли после разгула стихии, поэтому специалистам ВОЗ придется добираться туда на вертолете.

Катастрофы,ВОЗ,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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