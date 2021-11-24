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Все социально значимые грузы вывезли из портов Приморья

ТАССиещё 2
2 часа назад

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Все социально значимые грузы вывезены из портов Приморья, сообщил в ходе заседания Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации замминистра транспорта РФ Александр Пошивай.

"По состоянию на сегодняшний день у нас динамика вывоза груза пропорциональна тем судам, которые привлечены. Все социально значимые грузы, которые находились на морских терминалах Приморского края, вывезены, те, которые поступают - незамедлительно отгружаются в направлении их портов. Если форс-мажор нам не помешает, то мы выполним взятые на себя обязательства до конца месяца", - сказал он, добавив, что привлечение дополнительных судов для перевозки грузов в ДФО позволило повысить суммарную провозную способность флота на 50%.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу как можно быстрее решить проблему с задержками доставки грузов в контейнерах, которая образовалась на всем российском Дальнем Востоке. На смещение сроков поставок повлиял глобальный кризис в логистике - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области.

Как сообщал Пошивай на прошлой неделе, рабочей группой привлечено на настоящий момент дополнительно восемь судов общей провозной способностью 3 700 контейнеров ДФЭ (аналог 20-футового контейнера). До конца ноября планировалось совершить 29 судовых рейсов, чтобы вывезти 11,5 тыс. контейнеров.

Пошивай добавил, что для предотвращения такого скопления грузов в будущем необходимо создать единую система мониторинга движения грузов.

Катастрофы,Александр Пошивай,Владимир Путин,Минтранс РФ,Совет Федерации,ИТАР-ТАСС,
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